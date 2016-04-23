Чалый: «Девич будет очень строго наказан за нарушение игровой дисциплины»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый после матча 25-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1) заявил, что нападающий Марко Девич будет наказан за то, что пробил пенальти. Девич с 11 метров не сумел переиграть вратаря грозненцев.

«Девич не должен был бить пенальти ни сегодня, ни в предыдущем матче. Это нарушение игровой дисциплины, которое выливается в результат. Он будет очень строго наказан. По всей строгости тех полномочий, которые у меня есть.

Не в том проблема, что он не забил. Проблема в том, что он подошел бить. У нас два штатных пенальтиста – Мийо Цакташ и Кисляк. Третий – Портнягин», – сказал Чалый.