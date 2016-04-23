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  • Чалый: «Девич будет очень строго наказан за нарушение игровой дисциплины»

Чалый: «Девич будет очень строго наказан за нарушение игровой дисциплины»

23 апреля 2016, 22:26
14

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый после матча 25-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1) заявил, что нападающий Марко Девич будет наказан за то, что пробил пенальти. Девич с 11 метров не сумел переиграть вратаря грозненцев.

«Девич не должен был бить пенальти ни сегодня, ни в предыдущем матче. Это нарушение игровой дисциплины, которое выливается в результат. Он будет очень строго наказан. По всей строгости тех полномочий, которые у меня есть.

Не в том проблема, что он не забил. Проблема в том, что он подошел бить. У нас два штатных пенальтиста – Мийо Цакташ и Кисляк. Третий – Портнягин», – сказал Чалый.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат Девич Марко Чалый Валерий
Комментарии (14)
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Вомбат
1461441658
Он и играл-то так чтобы ненароком не забить.
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ZENIT GOAL
1461441838
Помниться,в Зените в 2013 году была такая же ерунда,когда Халк с точки мазал удар за ударом,а затем пошёл бить пенальти ещё раз в матче против Спартака,хотя Спаллетти ему запретил.Чалый прав,за такие дела наказывать надо,но тогда нашему бразильскому "неприкасаемому" ничего не было.А как же иначе?
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1bear
1461445374
Не заслуживал Рубин поражения -наказать максимально гада !
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Garrincha58
1461445407
уже второй раз!!! а где же капитан?
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KARAT777
1461448638
а где же ты был тренер во время игры, когда не тот игрок бьет пенальти? Где капитан? Вице капитан? Тренер этими словами показал свою слабость и низкий уровень .
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fakel-vrn
1461448708
одного уже проводили в болгарию из амкара))...
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арейская
1461452929
Да, "отгребёт" теперь Девич по-полной, если бы забил, отделался бы устным внушением
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rubinovyi2
1461474080
Марко конечно огорчил,но и себя не забудь наказать тренер.. Как был в обороне бардак,так он и есть.Пора поискать конспекты Бекиича!
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koli4ka
1461480523
Давай Марик, чемодан-вокзал-Казань-Кубань
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paparazzi-kazan
1461504606
Если бы забил , тогда может и прокатило бы.
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