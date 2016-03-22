Леонов: «Вопрос по главному тренеру «Рубина» не будет подниматься до конца сезона»

Член попечительского совета «Рубина» Владимир Леонов заявил, что кандидатура главного тренера команды Валерия Чалого не будет подвергаться сомнению до конца текущего сезона.

«Вопрос главного тренера всегда актуальный. Но задачи этого сезона – сформировать коллектив, потому что мы серьезно обновились в ходе межсезонья. Приобретения были неплохие, но команде еще нужно окрепнуть. Делать глобальные выводы и важные решения нужно только после окончания сезона.

Надо дойти до конца с нынешним тренерским штабом, чтобы посмотреть, как сложатся все эти связи. Есть молодежь, есть приобретения. Этот сезон РФПЛ получается очень интересным, а ближайшие три тура будут определяющими», – отметил Леонов.

После 21 тура «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка.