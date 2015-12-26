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  • Ринат Билялетдинов: «Как можно общаться с таким человеком, как Чалый?!»

Ринат Билялетдинов: «Как можно общаться с таким человеком, как Чалый?!»

26 декабря 2015, 15:47

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал утверждение на пост наставника казанской команды Валерия Чалого. Напомним, именно Чалый принял тренерские дела клуба после увольнения в сентябре Билялетдинова.

– Сейчас готовлюсь к праздникам, только разобрался с документами после получения лицензии PRO. Поздравил ли Чалого? Как можно общаться с таким человеком?! Нет, конечно.

–​ Ожидали, что его оставят в команде?

– Не знаю ситуации, не интересовался, хотя у меня там сын играет. Сам Динияр мне не рассказал ни о чем, да и пока вы мне не сказали о том, что Чалого продлят, ничего и не знал. Сейчас мне не до «Рубина», у меня другие задачи. Не владею ситуацией и не собираюсь, честно говоря, владеть. Продлили его, значит, – продлили, видимо, были на то свои основания.

–​ К вам предложения по работе поступают?

– Конечно, какие-то предложения поступают, но хорошо, когда есть возможность выбора. Однако важно не переборщить – мне есть, что терять, уезжая из Москвы! Могу уехать, а потом вернуться, и место будет занято (смеется).

Сами-то стремитесь к работе или есть желание отдохнуть, набраться сил?

– Я и не уставал, собственно, только психологически вся ситуация давила. Но я не новичок в этом деле – вполне нормальная составная часть тренерской работы. Поэтому не могу сказать, что эти месяцы отдыхал, нагуливая жирок, не могу. Было время проанализировать все, посмотреть со стороны на свою работу, сделать определенные выводы на будущее – если вы это называете отдыхом, то… (смеется).

Но все-таки находились без практики?

– Аналитическая работа все-таки тоже важный элемент – заново просматривал весь календарный период, разбирался, чего сделали, чего не сделали. Это очень полезно! Конечно, можно посидеть, подождать, но мне уже немало лет – не старый тренер, конечно, но достаточно опытный. Те предложения, которые есть на руках, мне были бы интересны лет пять-десять назад, но через это я уже проходил. Сейчас не хочется хвататься за все подряд – нет такой необходимости взять и рвануть куда-нибудь. Здесь не финансовый момент, а тренерский, творческий. Через пять лет, если силы и желание останутся, можно будет вернуться к тем вариантам, которые сейчас неинтересны, –возраст будет подходящий (смеется). Тогда можно будет работать с минимальным количество психологического давления, но сейчас я возвращаться туда не хочу.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин Билялетдинов Ринат Чалый Валерий
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