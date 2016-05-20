Чалый: «Рубин» хочет показать себя и составить конкуренцию ЦСКА»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура чемпионата России с ЦСКА.

— Валерий Александрович, в последних матчах с «Анжи» и «Крыльями Советов» показалось, что команде непросто найти мотивацию. Как будете находить стимул в игре с ЦСКА, что для вас значит этот матч?

— В первую очередь матч многое значит для ЦСКА и «Ростова». А мы играем для зрителей. Заключительная игра в сезоне, в которой мы хотим показать себя в хорошем состоянии и составить конкуренцию ЦСКА.

— Каковы ваши предпочтения в борьбе за чемпионство – ЦСКА или «Ростов»?

— На сегодняшний день я симпатизирую одной команде – это «Рубин». А у «Ростова» и ЦСКА свои задачи.

— Завтра все нейтральные болельщики будут болеть за «Рубин», чтобы он помог провинциальной команде стать чемпионом. В команде это обсуждают?

— То, что обсуждают футболисты, руководители или тренеры, для меня никакой роли не играет. Для меня важна успешная игра «Рубина» в заключительной игре чемпионата.

— Как будете настраивать игроков? Что будете делать, чтобы команда рвала землю?

— Чтобы команда рвала землю, нужна определенная высокая задача. Перед нами, перед нашим тренерским штабом, в сентябре ставилась задача сохранить команду в Премьер-лиге и не быть в зоне вылета, и эта задача нами выполнена. С другой стороны, мы все, как профессиональные футболисты и тренеры, будем пытаться настроиться и сыграть хорошую игру, показать конкурентоспособный футбол против ЦСКА.