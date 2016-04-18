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Чалый: «Поле не давало играть в комбинационный футбол»

18 апреля 2016, 19:12
1

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 24-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

«Очень хотелось выиграть. Сегодня была хорошая игра, ребята – молодцы. Рыжиков потащил пенальти, были хорошие моменты, неплохое содержание. Самое главное – проявили бойцовский дух. Поле не давало играть в более комбинационный футбол, оно не очень хорошего качества. Мы довольны результатом и тем, что набрали 30 очков», – сказал Чалый.

Также наставник ответил на вопрос о том, получит вратарь Сергей Рыжиков премиальные.

«Вы знаете, одни забивают, другие не пропускают, третьи подносят снаряды, четвертые комбинируют. Вся команда заработала премиальные.

Хотим ли в еврокубки? Говорить так сейчас было бы нескромно и неправильно».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Рубин Чалый Валерий
Комментарии (1)
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Samov@r
1461089252
Чалый,Рубин в этом году не способенна коалиционный футбол
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