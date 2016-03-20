Чалый: «Рубин» пляшет от результата, от игроков»

Наставник «Рубина» Валерий Чалый оценил действия своей команды в матче 21-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:1).

– Второй раз, получается, не угадываете со стартовым составом? Или это ошибочное мнение?

– С чего вы взяли, что мы не угадываем со стартовым составом?

– Замена Ткачука, ранняя замена Камболова, ранний гол…

– «Мордовия» тогда вообще не угадала с составом, если делала в первом тайме две замены? Все замены планируемые. Пляшем от результата, от игроков.

– Почему Ткачук провалил первый тайм?

– Мы этот вопрос зададим Ткачуку, разберем игру, посмотрим все эпизоды.

– В целом резюме по игре каково?

– Первый тайм был похуже, второй намного лучше. Надо забивать свое и не пропускать то, что пропускаем. Нужно добегать из глубины, из опорной зоны, и тогда моментов этих не будет.

– Не было желания добавить остроты в конце, или нет ресурсов?

– Достаточно неплохо выглядел Канунников, не хотелось это ломать, менять. Потому что игра была нашей. В концовке – момент за моментом.