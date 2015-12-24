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    • Чалый: «На сборах предстоит выполнить большой объем работы»

    Чалый: «На сборах предстоит выполнить большой объем работы»

    Главный тренер казанского «Рубина« Валерий Чалый рассказал о планах подготовки команды к весенней части сезона.

    «Футболисты получили индивидуальную программу тренировок на период отпуска. 14 января мы, отдохнувшие и полные сил, соберемся в Казани. 15 числа пройдем медосмотр, а 16 января отправимся в Португалию на первый сбор.

    Времени на раскачку у нас не будет, предстоит выполнить большой объем работы, и уже на первом сборе мы проведем три контрольных матча. Следующие два тренировочных сбора у нас запланированы в Испании, где мы продолжим подготовку ко второй части чемпионата. Также хотел бы поздравить болельщиков «Рубина» с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, успехов и продолжать также искренне поддерживать нашу команду, как они это делали в 2015 году!» — сказал Чалый.

    Напомним, что после 18 туров «Рубин» имеет в своем активе 20 очков и делит 9-11 места в Премьер-лиге.

    Источник: ФК «Рубин»

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    24.12.2015 01:30
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