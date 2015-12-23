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    Шигаев: «Усиление требуется почти во все линии «Рубина»

    Агент «Prof-Sport Company» Олег Шигаев уверен, что текущий сезон для «Рубина» уже потерян. И строить команду нужно с прицелом на будущее уже сейчас.

    «Пришло новое руководство, и теперь все будет строиться от того, кто дальше будет занимать должность главного тренера команды. Знаю, что договоренность уже почти была, но в последний момент все сорвалось. Возможно, что останется Чалый, но это пока неизвестно.

    Также надо решить вопрос с теми футболистами, которые сидят на лавке и не получают игровой практики. Таких людей в «Рубине» многовато. Да, будут и приобретения, которые должны усилить конкуренцию. Валерий Чалый осенью немного поднял Казань в турнирной таблице. Тут не надо уже смотреть на результат в текущем сезоне, а лучше разобраться со всеми игроками, которые сейчас на контракте. Если брать по позициям, то усиление требуется почти во все линии. Нужен и центральный защитник, и крайний хавбек, да и хороший нападающий не помешал бы в пару к Девичу», – считает Шигаев.

    После 18 матчей «Рубин» занимает 9 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, записав на свой счет 20 очков.

    Полностью эксклюзивное интервью Олега Шигаева можно прочитать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2015 11:48
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