Экс-главный тренер «Рубина» Валерий Чалый возглавил Управление по делам молодежи и спорта Севастополя. На заседании городского правительства им были представлены два проекта постановлений, одно из которых затрагивало вопрос спортивных площадках в Балаклаве.

Чалый принял «Рубин» в сентябре минувшего года после отставки Рината Билялетдинова, приведя казанцев к 10-му месту по итогам сезона-2015/16. Нынешним летом специалиста сменил на должности наставника Хави Грасия.

Чалый – уроженец Севастополя. Во времена игровой карьеры он выступал за местные «Атлантику» и «Чайку», а позже работал тренером в «Севастополе-2».