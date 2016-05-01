Чалый: «Рубин» мог обыгрывать «Уфу» в меньшинстве»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился своими первыми впечатлениями после гостевой ничьи с «Уфой» (1:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

«Мы играли плохо первые 20 минут. За остальное время, которое мы сыграли, я очень благодарен ребятам. Мы имели преимущество, голевые моменты. Могли выиграть. Претензий по самоотдаче, конечно, нет. Ведь, играя в меньшинстве, можно было и проиграть. У соперника было преимущество не только в одного игрока, но и преимущество своего поля. Однако мы ему практически ничего не дали создать», – отметил Чалый в эфире телеканала «Наш Футбол».