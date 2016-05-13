На пост наставника «Рубина» рассматриваются три кандидатуры

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что «Рубин» рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера команды. Напомним, нынешним наставником казанцев является Валерий Чалый.

«Я принимаю решение только по президенту клуба. Господин Ильсур Метшин должен обеспечить процветание «Рубина». Каким образом он будет это делать, эти вопросы больше к нему. Они в поисках, в обсуждениях, потому что «Рубин» переживает непростые времена. Но свою команду нужно любить в любой ситуации, когда она на пике или когда она на дне, так как это твоя команда. Кандидатур на пост главного тренера достаточно много. Где-то три кандидатуры они рассматривают.

Пока мы очень, очень тревожимся той ситуацией, которая есть. Смена тренера, неудачная трансферная политика имеют свои последствия. Все течет, все меняется, есть новое руководство. Господин Метшин предметно, активно вникает во все вопросы. Нужно время, и я уверен, что результат будет», – сказал Минниханов.