«Я в шоке, что Слуцкий пел, танцевал». Чалый – о тренере «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Валерий Чалый раскритиковал поведение Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет казанскую команду.

– Легенда «Рубина» Карадениз жестко выступил после вылета: «Слуцкий не понял, в каком городе работает. Пел, танцевал, валил всe на судей». Что думаете?

– Насчет «пел, танцевал» – я тоже в шоке. Ты потанцуй, когда что-то выиграешь. Пой, выступай – не вопрос.

Или когда футболист в ключевом матче после гола с пенальти бежит делать селфи, а тренер говорит: «Это нормально».

Ну значит футболисты не сконцентрированы просто, не нацелены – так они готовятся к игре, и это всех устраивает. Значит, неслучайно клуб вылетел в ФНЛ.

– Медиактивность тренера вне поля – разве это плохо?

– Скажите, пожалуйста, я вот нигде не видел, чтобы Клопп или Конте где-то танцевали [во время сезона]. Не видел, правда. Или, может, Клопп тоже танцует перед чемпионатом, песни поет, на барабанах играет, стишки рассказывает?

Понимаю, когда выиграл что-то – пожалуйста, выйди, спой. Не вопрос. Тоже могу спеть, но надо ведь что-то выиграть сначала. Все нужно делать вовремя.

– У Слуцкого были хорошие предложения после сезона, но он остался в «Рубине» в ФНЛ. Поступок?

– Это был бы поступок, если бы он без денег остался работать. Или на минимальную зарплату – МРОТ, чтобы не умер с голоду. И потом вывел бы команду обратно в РПЛ.

Он ведь, наверное, не три копейки получал в «Рубине». Контрактик – нормальный, защищенный. Так пусть бы эти деньги пошли на развитие клуба, на новых футболистов.

А товарищ Слуцкий вывел бы команду – с песнями, танцами и селфи – обратно в РПЛ.

«Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ.

Слуцкий тренирует команду с декабря 2019-го.

Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона-2023/24.

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