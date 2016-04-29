Чалый: «Скоро, наверное, уже тренер с Марса возглавит «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый рассказал о состоянии команды в преддверии матча 26-го тура чемпионата России с «Уфой», а также высказал мнение по поводу нового тренера в казанском клубе.

— В каком состоянии команда подходит к матчу с «Уфой»?

— В нормальном боевом состоянии. Все футболисты в строю, кроме Кузьмина. У него была серьезная травма – и старая, и новая. Он ездил в Германию, ему дали две недели на лечение. После этого срока будем смотреть.

— Что можете сказать о сопернике?

— На сегодняшний день «Уфа». наверное, самый мотивированный соперник из нижней части турнирной таблицы. Она сейчас четвертая снизу в таблице, и, естественно, не хочет попасть в переходные игры. Игра с этой командой будет очень серьезная.

— После матча с «Тереком» вы говорили, что накажете Девича. Каким санкциям он был подвергнут?

— На следующий день мы его вызвали в раздевалку, сделали ему петлю (смеется), он попросил прощения у меня, у команды, поэтому будет играть, наверное.

— Вас отвлекают разговоры о возможном новом тренере «Рубина»?

— Я балдею от этого (смеется). Читаю и получаю удовольствие. Скоро, наверное, уже тренер с Марса прилетит, и я буду с ним конкурировать. Если серьезно, то какое решение примет руководство клуба, такое оно и будет.