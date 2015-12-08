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Валерий Чалый
Материалы
Валерий Чалый - материалы
Россия
13 марта 1958 (68)
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«Терек» мечтает о Лиге чемпионов, «Краснодар» постепенно догоняет ЦСКА
О вундеркиндах «Амкара», лучшем футболе от «Урала», приходящем в себя «Рубине» и идущем к чемпионству «Краснодаре» – в обзоре середины таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
08.12.2015 10:06
1
Со «Спартака» могут снять очки. Матч «Бешикташ» - «Локомотив» перенесен. Дайджест событий дня
Известны города, которые примут финалы еврокубков в 2017 году, Рауль завершает игровую карьеру. «Бомбардир» рассказывает о событиях четверга в традиционном дайджесте.
15.10.2015 23:55
3
Черчесов подписал контракт с «Легией». Молдавию и Россию рассудит женщина. Дайджест событий дня
Златан Ибрагимович может летом перебраться в МЛС, а в «Рубине» вновь будет новый тренер. «Бомбардир» подводит информационные итоги дня в традиционном дайджесте.
06.10.2015 21:11
4
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В восьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Лапшин.
13.09.2015 09:36
5
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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