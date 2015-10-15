Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Со «Спартака» могут снять очки. Матч «Бешикташ» - «Локомотив» перенесен. Дайджест событий дня

Со «Спартака» могут снять очки. Матч «Бешикташ» - «Локомотив» перенесен. Дайджест событий дня

<p><em>Известны города, которые примут финалы еврокубков в 2017 году, Рауль завершает игровую карьеру. «Бомбардир» рассказывает о событиях четверга в традиционном дайджесте. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Известны города, которые примут финалы еврокубков в 2017 году</strong></span></p> <p>Исполком УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков сезона-2016/17.</p> <p>Финал Лиги чемпионов будет разыгран в Кардиффе на арене "Миллениум", которая рассчитана на 74,5 тысяч зрителей.</p> <p>Решающий поединок Лиги Европы примет "Френдс Арена" в Стокгольме. Этот стадион вмещает 50 тысяч человек.</p> <p>Игра за Суперкубок Европы состоится в Скопье на стадионе "Филипп II", который вмещает 36,4 человек.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч «Бешикташ» - «Локомотив» перенесен</strong></span></p> <p>Матч четвертого тура Лиги Европы между <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотивом"</a> и <a href="https:///teams/bes" target="_blank">"Бешикташем"</a>  перенесен на более ранее время. Изначально начало встречи планировалось на 22.05, теперь же сообщается, что старт игре будет дан в 19.00.</p> <p>"Уважаемые болельщики! В связи с тем что Турция отложила переход на зимнее время с 25 октября на 8 ноября, изменено время начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "Бешикташем" и "Локомотивом". Игра начнется 5 ноября в 19:00 по местному и московскому времени", - сказано в сообщении пресс-службы "Локомотива".</p> <p><a href="https:///articles/445457" target="_blank"><strong>Почему «Локомотив» может побороться за чемпионство</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чалый поругался с журналистом       </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>                         </strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/rub#news" target="_blank">"Рубина"</a> <strong><a href="https:///coaches/2334" target="_blank">Валерий Чалый</a></strong> резко отреагировал на вопросы журналиста "Бизнес  Online", заданные после открытой тренировки казанского клуба. Поводом для начала словесной перепалки стал вопрос о череде поражений "Рубина".</p> <p>"А какая череда поражений? Вы видели, как мы играли с "Тереком" на выезде. Что за дурацкие вопросы у вас? Череда поражений… Что за упаднические настроения? "Бизнес Online" – такая классная организация, которая только ищет какой-нибудь подвох. Ищите в команде позитив. Есть результат, а есть игра. Поэтому смотрите игру", - высказался Чалый.</p> <p>Замечание журналиста о жестком настрое наставника также послужило поводом для критики работы СМИ.</p> <p>"Да потому что я читаю все ваши интервью и материалы. Они очень непонятные. И я не знаю, откуда вы берете эту информацию. Какую? Читайте сами. Особенно "Бизнес Online" – классная такая организация".</p> <p>В той же манере специалист ответил и на вопрос о состоянии <a href="https:///player/7415" target="_blank"><strong>Карадениза</strong></a>.</p> <p>"У вас в "Бизнес Online" есть врач? Пусть придет и проверит его здоровье", - сказал Чалый.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444941165_20151014_gaf_u56_202.jpg" style="height:515px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Рауль завершает игровую карьеру</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/nyc" target="_blank">"Нью-Йорк Космос"</a> и бывший футболист <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/2320" target="_blank">Рауль </a>заявил, что завершит карьеру игрока после окончания сезона МЛС, который финиширует в ноябре.</p> <p>"Я решил завершить карьеру по окончании сезона. Сейчас я собираюсь целиком сосредоточиться на том, чтобы хорошо провести остаток сезона и помочь клубу выиграть чемпионат. В последующие месяцы я решу, какой будет моя дальнейшая карьера", -  сказал Рауль.</p> <p>В составе "Реала" футболист шесть раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и один раз выиграл Суперкубок УЕФА.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Платини будет бороться за пост президента ФИФА</strong></span></p> <p>Несмотря на отстранение от футбольной деятельности, президент УЕФА <a href="https:///persons/5" target="_blank">Мишель Платини</a> намерен претендовать на пост главы ФИФА.</p> <p>Сегодня он получил поддержку исполкома УЕФА. Выборы президента запланированы на 26 февраля 2016 года в Швейцарии, но могут быть перенесены на более поздний срок.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Сантос» добивается дисквалификации Неймара на 6 месяцев</strong></span></p> <p>Руководство бразильского <a href="https:///teams/snb" target="_blank">"Сантоса"</a> обратилось к ФИФА с просьбой дисквалифицировать нападающего <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <strong><a href="https:///player/21364" target="_blank">Неймара</a></strong> на 6 месяцев, сообщает O Globo.</p> <p>Бразильцы считают, что их бывший игрок нарушил условия договоренности с "Сантосом" касательно его перехода в каталонский гранд.</p> <p>"Барселона" сообщила, что в 2013 году приобрела Неймара за 57,1 миллион евро, но "Сантос" утверждает, что сумма сделки составила 94,8 миллионов евро, и обвиняет испанцев в налоговом мошенничестве.</p> <p><a href="https:///articles/445431" target="_blank"><strong>«Барселона» и ее главный обман десятилетия</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Левандовски включили в кингу рекордов Гиннесса</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///player/10848" target="_blank">Роберт Левандовски</a> включен в книгу рекордов Гиннесса как забивший три, четыре и пять мячей в одном матче за самый короткий промежуток времени.</p> <p>Поводом для этого стал пента-трик Левандовски в матче 6-го тура Бундеслиги с "Вольфсбургом". Форвард вышел на замену в перерыве и за девять минут пять раз поразил ворота "волков".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» могут лишить очков из-за Дзюбы</strong></span></p> <p>Михаил Прокопец, представитель нападающего <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <a href="https:///player/207" target="_blank">Артема Дзюбы</a>, сообщил, что <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> могут лишить очков за то, что клуб не до конца рассчитался с игроком. В частности, за интервью официальному сайту петербургского клуба москвичи не выплатили Дзюбе зарплату за февраль.</p> <p>"Если “Спартак” не рассчитается в срок, то в регламентах РФС предусмотрены различные механизмы дальнейших действий. На клуб могут быть наложены различные санкции, вплоть до снятия очков", - сказал Прокопец.</p> <p>Отметим, срок выплаты, который установил РФС, истекает 15 октября.</p>

Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Барселона Бавария Дзюба Артем Рауль Левандовски Роберт Неймар Чалый Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SamurayXXI
1444942972
Отличная штука дайджест событий за день! Особенно для тех, кто не может следить за новостями нон-стоп
Ответить
BorisoW
1444943647
"...за интервью официальному сайту петербургского клуба москвичи не выплатили... "Это как?За интервью сайту Зенита,Дзюбе должен платить Спартак?Может я что-то не понимаю,может кто объяснить эту ситуацию?
Ответить
vovinzone
1444962325
Ему не выплатили месячную зарплату за то интервью, т.е. оштрафовали на месячную зарплату. Это не плата за интервью ;)
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
1
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
3
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
10
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+