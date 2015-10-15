Со «Спартака» могут снять очки. Матч «Бешикташ» - «Локомотив» перенесен. Дайджест событий дня

<p><em>Известны города, которые примут финалы еврокубков в 2017 году, Рауль завершает игровую карьеру. «Бомбардир» рассказывает о событиях четверга в традиционном дайджесте. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Известны города, которые примут финалы еврокубков в 2017 году</strong></span></p> <p>Исполком УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков сезона-2016/17.</p> <p>Финал Лиги чемпионов будет разыгран в Кардиффе на арене "Миллениум", которая рассчитана на 74,5 тысяч зрителей.</p> <p>Решающий поединок Лиги Европы примет "Френдс Арена" в Стокгольме. Этот стадион вмещает 50 тысяч человек.</p> <p>Игра за Суперкубок Европы состоится в Скопье на стадионе "Филипп II", который вмещает 36,4 человек.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч «Бешикташ» - «Локомотив» перенесен</strong></span></p> <p>Матч четвертого тура Лиги Европы между <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотивом"</a> и <a href="https:///teams/bes" target="_blank">"Бешикташем"</a> перенесен на более ранее время. Изначально начало встречи планировалось на 22.05, теперь же сообщается, что старт игре будет дан в 19.00.</p> <p>"Уважаемые болельщики! В связи с тем что Турция отложила переход на зимнее время с 25 октября на 8 ноября, изменено время начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "Бешикташем" и "Локомотивом". Игра начнется 5 ноября в 19:00 по местному и московскому времени", - сказано в сообщении пресс-службы "Локомотива".</p> <p><a href="https:///articles/445457" target="_blank"><strong>Почему «Локомотив» может побороться за чемпионство</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чалый поругался с журналистом </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong> </strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/rub#news" target="_blank">"Рубина"</a> <strong><a href="https:///coaches/2334" target="_blank">Валерий Чалый</a></strong> резко отреагировал на вопросы журналиста "Бизнес Online", заданные после открытой тренировки казанского клуба. Поводом для начала словесной перепалки стал вопрос о череде поражений "Рубина".</p> <p>"А какая череда поражений? Вы видели, как мы играли с "Тереком" на выезде. Что за дурацкие вопросы у вас? Череда поражений… Что за упаднические настроения? "Бизнес Online" – такая классная организация, которая только ищет какой-нибудь подвох. Ищите в команде позитив. Есть результат, а есть игра. Поэтому смотрите игру", - высказался Чалый.</p> <p>Замечание журналиста о жестком настрое наставника также послужило поводом для критики работы СМИ.</p> <p>"Да потому что я читаю все ваши интервью и материалы. Они очень непонятные. И я не знаю, откуда вы берете эту информацию. Какую? Читайте сами. Особенно "Бизнес Online" – классная такая организация".</p> <p>В той же манере специалист ответил и на вопрос о состоянии <a href="https:///player/7415" target="_blank"><strong>Карадениза</strong></a>.</p> <p>"У вас в "Бизнес Online" есть врач? Пусть придет и проверит его здоровье", - сказал Чалый.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444941165_20151014_gaf_u56_202.jpg" style="height:515px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Рауль завершает игровую карьеру</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/nyc" target="_blank">"Нью-Йорк Космос"</a> и бывший футболист <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/2320" target="_blank">Рауль </a>заявил, что завершит карьеру игрока после окончания сезона МЛС, который финиширует в ноябре.</p> <p>"Я решил завершить карьеру по окончании сезона. Сейчас я собираюсь целиком сосредоточиться на том, чтобы хорошо провести остаток сезона и помочь клубу выиграть чемпионат. В последующие месяцы я решу, какой будет моя дальнейшая карьера", - сказал Рауль.</p> <p>В составе "Реала" футболист шесть раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и один раз выиграл Суперкубок УЕФА.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Платини будет бороться за пост президента ФИФА</strong></span></p> <p>Несмотря на отстранение от футбольной деятельности, президент УЕФА <a href="https:///persons/5" target="_blank">Мишель Платини</a> намерен претендовать на пост главы ФИФА.</p> <p>Сегодня он получил поддержку исполкома УЕФА. Выборы президента запланированы на 26 февраля 2016 года в Швейцарии, но могут быть перенесены на более поздний срок.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Сантос» добивается дисквалификации Неймара на 6 месяцев</strong></span></p> <p>Руководство бразильского <a href="https:///teams/snb" target="_blank">"Сантоса"</a> обратилось к ФИФА с просьбой дисквалифицировать нападающего <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <strong><a href="https:///player/21364" target="_blank">Неймара</a></strong> на 6 месяцев, сообщает O Globo.</p> <p>Бразильцы считают, что их бывший игрок нарушил условия договоренности с "Сантосом" касательно его перехода в каталонский гранд.</p> <p>"Барселона" сообщила, что в 2013 году приобрела Неймара за 57,1 миллион евро, но "Сантос" утверждает, что сумма сделки составила 94,8 миллионов евро, и обвиняет испанцев в налоговом мошенничестве.</p> <p><a href="https:///articles/445431" target="_blank"><strong>«Барселона» и ее главный обман десятилетия</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Левандовски включили в кингу рекордов Гиннесса</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///player/10848" target="_blank">Роберт Левандовски</a> включен в книгу рекордов Гиннесса как забивший три, четыре и пять мячей в одном матче за самый короткий промежуток времени.</p> <p>Поводом для этого стал пента-трик Левандовски в матче 6-го тура Бундеслиги с "Вольфсбургом". Форвард вышел на замену в перерыве и за девять минут пять раз поразил ворота "волков".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» могут лишить очков из-за Дзюбы</strong></span></p> <p>Михаил Прокопец, представитель нападающего <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <a href="https:///player/207" target="_blank">Артема Дзюбы</a>, сообщил, что <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> могут лишить очков за то, что клуб не до конца рассчитался с игроком. В частности, за интервью официальному сайту петербургского клуба москвичи не выплатили Дзюбе зарплату за февраль.</p> <p>"Если “Спартак” не рассчитается в срок, то в регламентах РФС предусмотрены различные механизмы дальнейших действий. На клуб могут быть наложены различные санкции, вплоть до снятия очков", - сказал Прокопец.</p> <p>Отметим, срок выплаты, который установил РФС, истекает 15 октября.</p>