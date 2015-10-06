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  • Черчесов подписал контракт с «Легией». Молдавию и Россию рассудит женщина. Дайджест событий дня

Черчесов подписал контракт с «Легией». Молдавию и Россию рассудит женщина. Дайджест событий дня

<p><em>Златан Ибрагимович может летом перебраться в МЛС, а в «Рубине» вновь будет новый тренер. «Бомбардир» подводит информационные итоги дня в традиционном дайджесте. ​</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Казани грядет очередная смена тренера</strong></span></p> <p>Казанский "Рубин" не намерен подписывать постоянный контракт с исполняющим обязанности главного тренера команды Валерием Чалым. В ближайшее время у команды будет новый тренер. Скорее всего, им станет нынешний настваник оренбургского "Газовика" <strong><a href="https:///coaches/588" target="_blank">Роберт Евдокимов</a></strong>.</p> <p>Напомним, слухи о назначении его на должность главного тренера "Рубина" возникли сразу после отставки Рината Билялетдинова.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Четыре основных игрока сборной Молдовы пропустят матч с Россией</strong></span></p> <p>Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка в матче отбора <strong><a href="https:///otboreuro" target="_blank">Евро-2016</a></strong> против сборной России не сможет рассчитывать на четырех игроков основного состава - Александра Епуряну, Артура Ионицу, Виктора Головатенко и Александра Гацкана. Несмотря на это, новый наставник молдаван не опускает головы.</p> <p>"Проблемы есть, но мы обязательно будем бороться с Россией за каждый мяч, чтобы в конце испытать гордость за то, что отдали борьбе все силы", - заявил Стойка.</p> <p><a href="https:///articles/444564" target="_blank"><strong>4 причины, почему сборная Россия может проиграть в Молдавии</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>На матче Молдавии и России будет работать судья-женщина</strong></span></p> <p>Сегодня стала известна бригада арбитров, которые будут работать на матче <strong><a href="https:///teams/mol" target="_blank">Молдавии</a></strong> и России 9 октября. Вторым помощником главного арбитра Михаила Кукулакиса будет 38-летняя судья-женщина Хрисула Куробилия.</p> <p>"Для меня это сюрприз и новость.  За последние годы это первый случай, когда помощницей будет работать женщина. При этом требования к ней будут точно такими же, как и к мужчинам. Женщины сдают те же нормативы, что и их коллеги мужчины. Чтобы получить назначение на матчи национальных сборных, женщине необходимо постоянно работать на играх высшего дивизиона своего чемпионата.</p> <p>У нас в свое время на матчах молодежного первенства России работали арбитры ФИФА Авдонченко,Ульяновская и Мамаева. Некоторые судили и встречи второго дивизиона. Если главный арбитр и национальная федерация предложили ее кандидатуру, а УЕФА одобрил, то эта организация несет полную ответственность", - сказал председатель судейского комитета РФС Николай Левников.<br /> <br /> <img alt="" src="/images/upload/1444155097_20151004_zaf_p34_744.jpg" style="height:480px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:#FF8C00"><strong>Ибрагимович может стать одноклубником Кака</strong></span></p> <p>Американский клуб "Орландо Сити" провел встречу с руководством "<strong><a href="https:///teams/psg" target="_blank">ПСЖ</a></strong>" относительно перехода форварда сборной Швеции <a href="https:///player/5446" target="_blank"><strong>Златана Ибрагимовича</strong></a>. Известно, что нападающий готов покинуть Париж следующим летом.</p> <p>Стоит отметить, что в "Орландо" играет бывший футболист "Милана" и "Реала" <a href="https:///player/1278" target="_blank"><strong>Кака</strong></a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кокорин может перейти в «Арсенал»</strong></span></p> <p>В ближайшее трансферное окно "Арсенал" готов приобрести нападающего "Динамо" <a href="https:///player/7506" target="_blank">Александра Кокорина</a>. Руководители лондонского клуба выбирают между ним и футболистом "Сельты" Нолито, который является одним из лучших бомбардиров Примеры (5 голов в 7 матчах).</p> <p>Известно, что "Арсенал" пытался заполучить 24-летнего нападающего сборной России прошедшим летом. В текущем сезоне на счету Александра в составе "Динамо" шесть игр, в которых он забил два гола.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Черчесов: «Мы с «Легией» подходим друг другу»</strong></span></p> <p>Новый главный тренер "<a href="https:///teams/leg" target="_blank">Легии</a>" <a href="https:///coaches/85" target="_blank"><strong>Станислав Черчесов</strong></a> после подписания контракта с клубом поделился своими амбициями.</p> <p>"Амбициями, характером и стремлениями мы с "Легией" подходим друг другу. Я всю жизнь играх в клубах, которые борются за самые высокие места, становился чемпионом, как игрок.</p> <p>"Легия" же самый популярный клуб Польши – 31 титул, насколько я понимаю. Поэтому не может быть в таком клубе никакого другого желания, кроме как прогрессировать, быть лучшим и занимать максимально высокие места. На сегодняшний день это нас объединяет.</p> <p>Я уже давно в России, тренировал несколько команд, поэтому все равно бы рассматривал бы предложения из-за рубежа. Настало время отойти немного в сторону, чтобы Россия на меня посмотрела, и я на нее посмотрел чуть-чуть из далека. Возможно, сейчас как раз все совпало – надо получить новый опыт в Европе. Открыть для себя Европу и показать ей себя", - рассказал Черчесов.</p> <p>Видео интервью Черчесова клубному телевидению вы можете посмотреть по<strong> <a href="https:///news/444551" target="_blank">ссылке</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Европа Легия Россия Арсенал Рубин Кака Ибрагимович Златан Кокорин Александр Нолито Черчесов Станислав Евдокимов Роберт Чалый Валерий
Комментарии (4)
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Doctor Klyde
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Дожили! Женщины судьи! Нечего делать женщине в мужской бане!
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