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«Терек» мечтает о Лиге чемпионов, «Краснодар» постепенно догоняет ЦСКА

О вундеркиндах "Амкара", лучшем футболе от "Урала", приходящем в себя "Рубине" и идущем к чемпионству "Краснодаре" – в обзоре середины таблицы РФПЛ от "Бомбардира".

Небывалый подъем чеченского футбола

"Молодцы! Молодцы!", – браво кричал со своей VIP–ложи Рамзан Кадыров после четвертого гола в ворота "Зенита". Звезды питерского клуба были ошарашены психологическим прессингом со стороны болельщиков и главы Чеченской республики, длившимся на протяжении всего матча. Итоговый счет – 4:1 – подвел черту под рекордным гостевым поражением "Зенита" в его новейшей истории. В последний раз питерцы с таким счетом проиграли "Спартаку". И было это в июле 1999-го!

Матч с "Зенитом" стал зеркальным отражением выступления "Терека" в этом сезоне. Грозненцы наряду с "Ростовом" обладают лучшей обороной в России. Более того, "Терек" потерпел всего два поражения – это лучший результат РФПЛ! Чеченский клуб находится в четырех очках от третьего места и уже метит в зону ЛЧ. Дескать, чем мы хуже "Ростова"? Но такое самомнение у грозненцев было не всегда.

Старт чемпионата "Терек" провалил. В первых семи турах было добыто лишь шесть очков. Пресса была категорична: поражение от "Анжи" подведет черту под пребыванием в команде Рашида Рахимова. И вот решающий день настал. Игроки "Анжи" пытаются спасти от отставки Юрия Семина и сразу же несутся вперед. Их шквальные атаки "Терек" отбивает с трудом; шикарные моменты не реализуют Мкртчан и Максимов. Второй тайм начинается в схожем ключе, пока грозненцы наконец не просыпаются и не отвечают расточительным махачкалинцам двумя забитыми голами. 0:2, и "Терек" поймал небывалый кураж. Остановить грозненцев смогла лишь зимняя пауза.

Танец екатеринбургских "пчелок"

Странное увольнение из "Кубани" в конце 2014–го подкосило Виктора Гончаренко. Недели сменялись месяцами, на смену зиме приходила футбольная весна, но абсурдность случившегося не давала ему спать спокойно. Не подняли настроения даже предложения от "Ростова" и сборной Беларуси. "Я отказал ростовчанам, поскольку до сих пор не могу отойти от увольнения", – подтвердил мрачные догадки Гончаренко. "Ростов" возглавил Бердыев. А Гончаренко, взяв себя в руки, ушел в "Урал".

Уже в первом туре "шмели" на выезде довольно легко обыграли "Кубань" – 0:2. Кто бы мог предположить: эта победа станет для Гончаренко последней в этом году. В следующих матчах "Урал" демонстрировал симпатичную игру, но довольствовался максимум ничьими. Начиная с 8 тура, "пчелы" стали обыгрывать одного соперника за другим. Но делали это уже без Виктора Гончаренко: наставник "Урала" отказался возвращаться в стан команды и расторг контракт. По неофициальной версии, причиной саботажа мог стать якобы договорной характер матча "Урал" – "Терек" (3:3).

"Урал" показывает лучший футбол в России", – выступил с нескромным мнением Александр Тарханов. Болельщики искренне благодарят своего экс-тренера за поддержку, а своих игроков – все настойчивее призывают вливаться в борьбу за Лигу Европы. Особенно внимательные поклонники "Урала" тыкают в календарь. Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко недовольно отмахивается от вопросов про еврокубки. В трех следующих домашних матчах "пчелам" будут противостоять команды из нижней части таблицы. Во многом от них будет зависеть, удержится ли "Урал" в гонке за пятое место или спокойно закончит сезон в уютной середине таблицы.

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Тяжелое выздоровление "Рубина"

На предсезонных сборах ничто не могло испортить настроение казанскому суперклубу. Игроки получали удовольствие от тренировочного процесса, нежились под палящим июньским солнцем и не без удовольствия обсуждали исключение "Динамо" из еврокубков. Благодаря суровости ФИФА в отношении москвичей, "Рубин" неожиданно получил право стартовать в Лиге Европы. Казанцы ударно провели весну и сыгрывались буквально на глазах. Сезон обещал быть полным удовольствий и победных послематчевых объятий.

"Рубин" пробился в групповой этап ЛЕ. Однако в чемпионате команду преследовало какое-то проклятие. 6 поражений в 7 матчах закрепили за "Рубином" звание худшей команды страны. Руководство Татарстана изучало турнирную таблицу и угрюмо морщилось. Отношения с Ринатом Билялетдиновым решено было прервать.

В столь критической ситуации команду принял Валерий Чалый. "Первое, что я сделал – полностью поменял тренировочный процесс",– признается крымский наставник. После чего продолжает рассуждение в другом направлении – "когда жизнь дает тебе шанс, нужно во что бы то ни стало стараться им воспользоваться". За свой шанс в "Рубине" Чалый ухватился зубами: если отсечь первые 7 туров, сейчас казанцы уверенно бы шли в лидирующей группе. Увы, от зоны Лиги Европы "Рубин" отделяет 10 очков. Единственный шанс казанцев удержаться в Еврокубках на следующий год – победить в ЛЕ и таким образом пробиться в Лигу чемпионов.

Преображение "Амкара"

Из года в год "аммиачные" решают одну и ту же задачу. Игроки мучаются, разбивают колени на истерзанных российских полях, но всякий раз удерживаются в Премьер-лиге. В некоторых сезонах "Амкар" буквально на зубах расталкивает конкурентов и закрепляется на спасительной строчке. Нынешний сезон – исключение. Во многих матчах на пермяков было приятно смотреть. Игрой "Амкара" наслаждается даже Гаджи Гаджиев: из сурового аналитика наставник все больше превращается в жизнерадостного тренера. И пошутить с журналистами горазд, и похвалу игрокам раздает чаще, чем обычно.

Гаджиев собрал под свои знамена ряд талантливых игроков и сумел раскрыть их потенциал. Некоторые из молодых футболистов наряду с ветеранами составляют костяк обновляющегося "Амкара". По-настоящему ударную осень провел голкипер команды Александр Селихов: на счету дебютанта РФПЛ уже два отраженных пенальти! А его партнер – опорник Алихан Шаваев – и вовсе включился в гонку бомбардиров. Несмотря на 4 гола, у него едва ли можно обнаружить признаки звездности. Алихан рад переговорить с каждым болельщиком, а его простая слегка застенчивая улыбка покорила женскую часть болельщиков "Амкара". Гол в последнем матче года с ЦСКА оказался победным и забросил пермяков в десятку сильнейших.

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Будущий чемпион России?

30 августа. На матч "Локомотив" – "Краснодар" собирается множество нейтральных болельщиков. Москва начала церемонию прощания с летом. Небо все чаще стали охватывать пурпурно–серые беспросветные облака, и в преддверие холодной осени зрители пришли посмотреть на матч двух симпатичных клубов. Но в тот день на поле была только одна команда. Кроме гола Федора Смолова "Краснодар" не отметился ничем. "Локо" победил 2:1, а по лицам и жестам болельщиков "быков" читался вопрос: "куда пропал искрометный интеллектуальный футбол "Краснодара"?

"Команда экономит энергию на старте сезона", – говорили наиболее оптимистично настроенные эксперты. И они оказались правы. Ближе к зиме "Краснодар" было уже не остановить. Пять побед в последних шести матчах – и "быки" стремительно превращаются из беспросветного середняка в борцов за чемпионство. Осечки ЦСКА пришлись как нельзя кстати: теперь от первого места "Краснодар" отделяет каких-то семь очков!

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Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат Краснодар Урал Максимов Илья Смолов Федор Шаваев Алихан Селихов Александр Гаджиев Гаджи Рахимов Рашид Билялетдинов Ринат Гончаренко Виктор Чалый Валерий
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