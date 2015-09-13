Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В восьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Лапшин.</em></p> <p><a href="https:///online/80971" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Зенит» - 2:2</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Армейцам стратегически важно сдержать клуб из Санкт-Петербурга, чтобы сохранить свой отрыв от соперника. Думаю, что у игроков в головах будут мысли о Лиге чемпионов, поэтому ничейный исход устроит оба коллектива.</p> <p><strong>Денис Лапшин.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Команда Боаша последнее время испытывает проблемы: летом клуб почти не усилился, главный тренер дисквалифицирован и собирает чемоданы, да и атмосфера по слухам не лучшая. ЦСКА не поможет недавний «отпуск» Слуцкого в сборную, но по сравнению с проблемами сине-бело-голубых это кажется чем-то совсем незначительным.</p> <p><a href="https:///online/80976" target="_blank"><strong>«Амкар» - «Кубань» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Специфическое поле в Перми, плюс команде Гаджи Гаджиева отступать уже некуда, каждое очко на вес золота. «Амкару» надо обыгрывать «Кубань», пока в краснодарской команде царит неразбериха в управлении.</p> <p><strong>Д. Л.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Амкар» неплохо начал чемпионат, чего не скажешь о «Кубани», но команде Дмитрия Хохлова пора реабилитироваться. Думаю, что свой шанс зацепить хотя бы одно очко она использует.</p> <p><a href="https:///online/80974" target="_blank"><strong>«Рубин» - «Локомотив» - 3:1</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Локомотив» неплохо играет на выезде, но «Рубин» после отставки главного тренера должен встряхнуться, надо уже исправлять свое турнирное положение. Не думаю, что кто-то из футболистов сыграет ниже своего уровня.</p> <p><strong>Д. Л.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. В случае с «Рубином» кризис принял уже иную форму, и отставка Билялетдинова сможет принести свои плоды лишь тогда, когда на его место придет специалист с четким видением ситуации. Возможно, Валерий Чалый и имеет это видение, но времени у него слишком мало.</p> <p><a href="https:///online/80977" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Ростов» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. «Ростов» неплохо играет в линии обороны, но красно-белые обязательно должны набирать три очка в родных стенах, чтобы реабилитироваться за поражение от махачкалинского «Анжи».</p> <p><strong>Д. Л.</strong> <em>Прогноз: 3:1</em>. «Ростов» набрал неплохой ход при Бердыеве, но состав «Спартака» значительно сильнее, а Дмитрий Аленичев наконец смог дать своей команде то, чего не получалось у его предшественников.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441972926_1-5925.jpg" style="height:472px" /></p> <p><a href="https:///online/80970" target="_blank"><strong>«Краснодар» - «Динамо» - 4:0</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. «Краснодар» по уровню сильнее «Динамо», да и перерыв в чемпионате должен был пойти на пользу подопечным Олега Кононова. «Быки» бросят все силы на данную встречу, тем более она пройдет на домашнем стадионе. Кобелеву будет тяжело вместе с «Динамо» выстоять на выезде.</p> <p><strong>Д. Л.</strong> <em>Прогноз: 2:2</em>. «Краснодар» в этом сезоне выступает ниже своих возможностей, в то время как «Динамо» вместе с Кобелевым и своей молодежью, пока смотрится неплохо. Класса бело-голубым для победы скорее всего не хватит, но бой «быкам» они точно дадут.</p> <p><a href="https:///online/80975" target="_blank"><strong>«Анжи» - «Терек» - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Команда Юрия Семина в Москве обыграла «Спартак» и теперь почувствовала вкус побед. Вряд ли дома они захотят прервать свою успешную серию. Да и за тренера своего футболисты должны биться.</p> <p><strong>Д. Л.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Кавказское дерби возвращается в Премьер-лигу, но фаворита в нем определить непросто: «Анжи» дышит в спину «Тереку» в турнирной таблице. Рискну все-таки поставить на команду из Махачкалы: после победы над «Спартаком» она должна найти в себе силы одержать победу на домашнем стадионе.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441949" target="_blank"><strong>«Нам надо просыпаться». Колыванов, Безденежных, Кротов – о настоящем и будущем «Уфы»</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80973" target="_blank"><strong>«Уфа» - «Урал» - 0:1</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. У Колыванова собралась команда неплохая, просто коллективу где-то не очень везет. Верю, что в восьмом туре три очка достанутся им.</p> <p><strong>Д. Л.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. «Урал» остался без Гончаренко, и если в матче с «Тереком», как признался Ерохин, команду из Екатеринбурга мотивировал букмекерский скандал, то в матче с «Уфой» им придется тяжелее.</p> <p><a href="https:///online/80972" target="_blank"><strong>«Крылья Советов» - «Мордовия» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Интересная игра будет, так как бывший руководитель Мордовии сейчас возглавляет Самарскую область. Но надеюсь, что вся политика останется в стороне.</p> <p><strong>Д. Л.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Веркаутерен пригласил в «Крылья» многих неплохих футболистов во главе с Молло, который проявил себя в матче с чемпионом страны «Зенитом». Не вижу причин, по которым самарцы не смогут отпраздновать еще одну победу, на этот раз на домашнем стадионе.</p> <p><strong><u>8-й тур:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 12:8</strong></p> <p><strong><u>Итоговый счет:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" - 41:52</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440439" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 7-й тур РФПЛ​</strong></a></p>