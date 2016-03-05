Чалый: «Есть моменты – это уже хорошо»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 19-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0).

«Есть моменты – это уже хорошо, это значит, что мы работаем в правильном направлении. Первая игра после перерыва, ребята волновались, но все нормально. Ребята с первой минуты были заряжены на результат, только на победу. У нас было преимущество, было владение, были моменты. «Кубань» обладает неплохими футболистами и неплохо готова, но мы ее переиграли», – сказал Чалый.