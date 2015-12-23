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    Рыжиков рад, что Чалый останется в «Рубине»

    Вратарь «Рубина« Сергей Рыжиков прокомментировал информацию о том, что команду продолжит тренировать Валерий Чалый.

    «Не был морально готов к иностранному тренеру. Полностью поддерживаю руководство «Рубина», они выбрали один из лучших вариантов прямо сейчас. Дадут Чалому доработать до конца сезона, а там уже отталкиваться от результатов команды.

    Для «Рубина» это был тяжелый год. Мы плохо начали футбольный сезон. Прошлый мы закончили на пятом месте, благодаря «Динамо» пробились в Европу и достойно представили Россию и Татарстан.

    А начало этого сезона – одно из самых тяжелых начинаний. Из восьми игр мы семь проиграли. Было тяжело. Думаю, этот отрезок можно назвать негативным. Хотелось бы быть повыше в таблице чемпионата. «Рубин» обязан занимать не девятое место, а хотя бы быть в пятерке. Так что будем к этому стремиться», – сказал Рыжиков.

    Напомним, что после 18 туров «Рубин» имеет в своем активе 20 очков и делит 9-11 места в Премьер-лиге.

    Источник: Р-Спорт

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    23.12.2015 22:32
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