Чалый: «Зенит» прибавляет от игры к игре и будет бороться за победу в чемпионате»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый рассказал о своих ожиданиях от игры 20 тура чемпионата России против «Зенита».

— Кто из футболистов здоров и готов сыграть в Санкт-Петербурге?

— На сегодняшний день все, кроме Набиуллина, у которого идет реабилитационный период после травмы и операции, готовятся к игре.

— Какие впечатления о команде соперника?

— Команда «Зенит» прибавляет от игры к игре. Те моменты, которые они не реализовали в матче с «Бенфикой», не позволили им выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Это один из лидеров нашего футбола, однозначно «Зенит» будет бороться за первое место.

— Вы увидели какие-то слабые стороны «Зенита» в матче с «Бенфикой»?

— У каждой команды есть слабые стороны, также, как и сильные. Мы делали разбор и обращали на это внимание.

— Халку уделите особое внимание?

— Каждому футболисту мы будем уделять особое внимание.