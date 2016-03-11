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  • Чалый: «Зенит» прибавляет от игры к игре и будет бороться за победу в чемпионате»

Чалый: «Зенит» прибавляет от игры к игре и будет бороться за победу в чемпионате»

11 марта 2016, 15:45
5

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый рассказал о своих ожиданиях от игры 20 тура чемпионата России против «Зенита».

— Кто из футболистов здоров и готов сыграть в Санкт-Петербурге?

— На сегодняшний день все, кроме Набиуллина, у которого идет реабилитационный период после травмы и операции, готовятся к игре.

— Какие впечатления о команде соперника?

— Команда «Зенит» прибавляет от игры к игре. Те моменты, которые они не реализовали в матче с «Бенфикой», не позволили им выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Это один из лидеров нашего футбола, однозначно «Зенит» будет бороться за первое место.

— Вы увидели какие-то слабые стороны «Зенита» в матче с «Бенфикой»?

— У каждой команды есть слабые стороны, также, как и сильные. Мы делали разбор и обращали на это внимание.

— Халку уделите особое внимание?

— Каждому футболисту мы будем уделять особое внимание.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Бенфика Чалый Валерий
Комментарии (5)
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bringing
1457701297
Эвалар Хонда дринк для суставов
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REDWHITE_
1457701499
Подколол Газтрубабомжпроект))
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Nerlinger
1457701713
в следующем году
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Rzn_za_cska
1457703129
куда прибавляет??? 4 игры 2 гола забито... о какой прибавке может идти речь
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Taps
1457709184
После Кубка чемпионов пока не уйдут Вошь и Квадратный - игры "Зениту" не видать. 4-5 место светит.
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