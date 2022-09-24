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    «Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации

    Защитник «СтавропольАгроСоюза» Артур Урбицкий рассказал о своем отношении к вероятному призыву в армию в рамках частичной мобилизации, объявленной в среду президентом России Владимиром Путиным.

    – Меня пока не отправляют на передовую. Но, видимо, поеду на замену ребятам, которые сейчас там – они, в свою очередь, приедут в отпуск, кто-то по ранению...

    Как только меня оповестят, в течении одного-двух дней должен выдвинуться туда.

    – Как вы воспринимаете происходящее?

    – Жду. Готов. Такая ситуация, вы знаете... Ребята, которые отслужили несколько лет назад, их все равно призывают.

    Прятаться неправильно и не нужно. Надо будет – поеду. Мое желание ничего не стоит. Как скажут, так и будет.

    – Какая у вас военно-учетная специальность?

    – Три года служил в артиллерии, а потом приехал в свой город и не планировал устраиваться в часть.

    Сейчас я помощник машиниста тепловоза, но больше соображаю в артиллерии.

    • В списки на мобилизацию попали 3 футболиста «СтавропольАгроСоюза».
    • Из-за этого любительский клуб может сняться с Кубка России.
    • Команда дошла до 1/32 финала турнира, где должна сыграть с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

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    Источник: «РБ Спорт»

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