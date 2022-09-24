«Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации

Защитник «СтавропольАгроСоюза» Артур Урбицкий рассказал о своем отношении к вероятному призыву в армию в рамках частичной мобилизации, объявленной в среду президентом России Владимиром Путиным.

– Меня пока не отправляют на передовую. Но, видимо, поеду на замену ребятам, которые сейчас там – они, в свою очередь, приедут в отпуск, кто-то по ранению...

Как только меня оповестят, в течении одного-двух дней должен выдвинуться туда.

– Как вы воспринимаете происходящее?

– Жду. Готов. Такая ситуация, вы знаете... Ребята, которые отслужили несколько лет назад, их все равно призывают.

Прятаться неправильно и не нужно. Надо будет – поеду. Мое желание ничего не стоит. Как скажут, так и будет.

– Какая у вас военно-учетная специальность?

– Три года служил в артиллерии, а потом приехал в свой город и не планировал устраиваться в часть.

Сейчас я помощник машиниста тепловоза, но больше соображаю в артиллерии.