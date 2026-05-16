Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирилл Новиков - статистика

Россия
14 января 1981 (45)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Нефтехимик
34
10
11
13
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
16.05.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
2 : 2
10.05.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Челябинск
2 : 0
02.05.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Енисей
2 : 0
26.04.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Нефтехимик
3 : 1
18.04.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
КАМАЗ
0 : 0
10.04.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Ротор
3 : 1
05.04.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
01.04.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Нефтехимик
0 : 0
28.03.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Сокол
0 : 3
22.03.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Торпедо
3 : 0
16.03.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
28.02.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
0 : 0
30.11.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Чайка
2 : 4
22.11.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.11.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Родина
1 : 1
08.11.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Нефтехимик
1 : 1
03.11.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Уфа
3 : 2
25.10.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Черноморец
1 : 1
20.10.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Нефтехимик
2 : 3
11.10.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
0 : 0
05.10.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
29.09.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Волга
1 : 4
20.09.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.09.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нефтехимик
1 : 5
03.09.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 1
30.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
1 : 3
17.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
10.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Спартак К
1 : 1
03.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.07.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 0
20.07.2025
Сокол
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+