Статистика по турнирам
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур