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Кирилл Новиков
Новости
Кирилл Новиков - новости
Россия
14 января 1981 (45)
Тренер
Статистика
Новости
У «Рубина» появится фарм-клуб в Первой лиге
2 мая
1
Экс-тренер «Динамо» может летом перейти в «Сочи»
27 марта
Тренер «Нефтехимика» прокомментировал информацию, что команда «сдала» матч «Уралу»: «Ничего не буду опровергать»
2025.04.14 14:35
1
Новиков назвал лучшего нападающего РПЛ – это не Угальде
2025.01.20 21:39
2
«Нефтехимик» арендует футболистов «Спартака» и «Локомотива»
2025.01.19 22:00
Новиков назвал сильнейшую команду РПЛ – это не «Зенит»
2025.01.19 16:35
6
Новиков определил слабое звено «Спартака»
2024.09.20 20:36
7
«Пари НН» договорился с новым тренером на случай отставки Илича
2024.08.02 13:29
6
В «Пари НН» задумались о смене тренера после двух туров РПЛ
2024.07.30 14:33
4
Новиков назвал лучшего игрока сезона РПЛ
2024.05.24 20:42
«Балтика» нашла замену Игнашевичу
2024.05.17 16:31
7
Известен фаворит на замену Морено в «Сочи»
2024.05.05 20:13
«Пари НН» предлагали 7 тренеров, одному из них – 80 лет
2024.05.01 19:19
5
Тренер «Нефтехимика» – о работе в «Спартаке»: «Это невозможно на генетическом уровне»
2024.03.19 17:43
7
Стало известно, кто может возглавить «Акрон» вместо Калешина
2023.11.28 22:54
3
Новиков прокомментировал новость о возможном назначении в «Рубин» вместо Слуцкого
2022.11.16 00:09
У «Рубина» есть три кандидата на пост главного тренера вместо Слуцкого
2022.11.15 21:14
6
Новикову отправили повестку из военкомата. Тренер близок к назначению в «Пари НН»
2022.10.14 19:39
Стала известна сумма неустойки в соглашении Новикова. Он может возглавить «Пари НН»
2022.10.14 18:18
1
Бердыев и еще три тренера могут сменить Галактионова в «Пари НН»
2022.10.14 08:59
3
Новиков отреагировал на информацию о возможном переходе в «Пари НН»
2022.10.14 00:40
Новиков может возглавить «Пари НН» вместо Галактионова
2022.10.13 22:50
3
«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
2022.09.25 10:33
Новиков объяснил, почему Овечкин забил «Амкалу»
2022.06.25 21:13
1
Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Мне безразлично, уйдет ли Шварц. Вообще не стал бы говорить, что это потеря»
2022.05.27 23:35
5
Новиков: «Динамо» удержит второе место в РПЛ, если пройдет «Аланию» в Кубке»
2022.05.09 17:06
2
ФНЛ. «Алания» перед игрой с «Динамо» крупно уступила «Нефтехимику» Новикова
2022.05.06 19:05
2
Новиков: «Захаряну нужно больше думать о футболе. Он знает, о чем я»
2022.05.01 12:01
2
Новиков – о Захаряне: «Чем быстрее он отсюда уедет, тем сильнее и круче будет»
2022.02.12 11:33
7
«Урал» может уволить Шалимова и назначить Новикова
2021.12.02 20:35
8
1
2
3
4
5
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