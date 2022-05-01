Новиков: «Захаряну нужно больше думать о футболе. Он знает, о чем я»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков дал совет полузащитнику Арсену Захаряну. По его мнению, игрок недостаточно сосредоточен на футболе.

— О «Динамо». Осенью вы говорили о том, что Захаряну, чтобы прогрессировать, надо уезжать в Европу.

— Совершенно точно, что российским игрокам надо уезжать, если есть предложения. Что касается Захаряна, ему нужно больше думать о футболе. Что касается «Динамо», то, возможно, близость борьбы за первое место сковала ребят. Но то, что команда не выглядит так ярко, как осенью, совершенно точно.

— Вы сказали, что Захаряну нужно больше думать о футболе. Что имеете в виду?

— Он знает, о чем я. Этого достаточно.

— Что случилось — он часто ходит на танцы, увлекся видеоиграми?

— Не хочу комментировать этот момент. Думаю, он знает, о чем я говорю. Это влияет на его игру, надо думать о футболе.

— Вы ему это говорили лично?

— Нет. Но футбольный мир узок, информация есть обо всех. Информация поступает, и я могу сказать — ему нужно думать о футболе.

У Захаряна в сезоне РПЛ 25 матчей, 6 голов, 5 ассистов.

18-летний футболист стоит 12 миллионов евро.

Новиков сейчас тренирует «Нефтехимик» из ФНЛ.

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