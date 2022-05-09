Новиков: «Динамо» удержит второе место в РПЛ, если пройдет «Аланию» в Кубке»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о борьбе за второе место в РПЛ.

— Сможет ли «Динамо» удержать второе место в РПЛ?

— Думаю, что здесь многое будет зависеть от кубкового матча. Если «Динамо» пройдет «Аланию», они прервут полосу неудач и в психологическом плане станет легче. Эта победа придаст «Динамо» сил и команда удержит второе место.

В случае неудачного исхода кубкового матча шансов у «Сочи», наверное, будет чуть больше.

«Динамо» проиграло 3 матча подряд.

Москвичи лишь по дополнительным показателям опережают «Сочи».

Оба клуба набрали по 48 очков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?