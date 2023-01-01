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Новиков: «Динамо» удержит второе место в РПЛ, если пройдет «Аланию» в Кубке»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о борьбе за второе место в РПЛ.

— Сможет ли «Динамо» удержать второе место в РПЛ?

— Думаю, что здесь многое будет зависеть от кубкового матча. Если «Динамо» пройдет «Аланию», они прервут полосу неудач и в психологическом плане станет легче. Эта победа придаст «Динамо» сил и команда удержит второе место.

В случае неудачного исхода кубкового матча шансов у «Сочи», наверное, будет чуть больше.

  • «Динамо» проиграло 3 матча подряд.
  • Москвичи лишь по дополнительным показателям опережают «Сочи».
  • Оба клуба набрали по 48 очков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 17:06
Комментарии1
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    Рейтинг: +4848

    _Marqella_ 1 час назад

    Хотелось бы конечно , что бы Сочи заняло второе место...

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