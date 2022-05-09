Новиков: «Динамо» удержит второе место в РПЛ, если пройдет «Аланию» в Кубке»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о борьбе за второе место в РПЛ.
— Сможет ли «Динамо» удержать второе место в РПЛ?
— Думаю, что здесь многое будет зависеть от кубкового матча. Если «Динамо» пройдет «Аланию», они прервут полосу неудач и в психологическом плане станет легче. Эта победа придаст «Динамо» сил и команда удержит второе место.
В случае неудачного исхода кубкового матча шансов у «Сочи», наверное, будет чуть больше.
- «Динамо» проиграло 3 матча подряд.
- Москвичи лишь по дополнительным показателям опережают «Сочи».
- Оба клуба набрали по 48 очков.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»