Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Мне безразлично, уйдет ли Шварц. Вообще не стал бы говорить, что это потеря»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал возможный уход из «Динамо» главного тренера Сандро Шварца. Его планирует назначить «Герта».

«Я не знаю, честно, мне совершенно безразлично, будет ли работать Шварц в «Динамо» или нет. Я думаю, и на «Динамо» это никак не скажется, придет другой тренер, может быть, еще более высокого уровня, и будет добиваться более высоких целей, поэтому говорить о том, что Шварц — это потеря для «Динамо», я бы вообще не стал», – сказал Новиков.

Шварц работает в России с осени 2020 года.

До него «Динамо» тренировал Новиков.

Контракт Шварца с клубом действует до конца сезона-2023/24.

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