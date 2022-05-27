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  • Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Мне безразлично, уйдет ли Шварц. Вообще не стал бы говорить, что это потеря»

Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Мне безразлично, уйдет ли Шварц. Вообще не стал бы говорить, что это потеря»

27 мая 2022, 23:35
5

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал возможный уход из «Динамо» главного тренера Сандро Шварца. Его планирует назначить «Герта».

«Я не знаю, честно, мне совершенно безразлично, будет ли работать Шварц в «Динамо» или нет. Я думаю, и на «Динамо» это никак не скажется, придет другой тренер, может быть, еще более высокого уровня, и будет добиваться более высоких целей, поэтому говорить о том, что Шварц — это потеря для «Динамо», я бы вообще не стал», – сказал Новиков.

  • Шварц работает в России с осени 2020 года.
  • До него «Динамо» тренировал Новиков.
  • Контракт Шварца с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Нефтехимик Новиков Кирилл Шварц Сандро
Комментарии (5)
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serglider
1653717976
Ага, придет тренер "более высокого уровня"))) Про санкции ничего, Новиков не слышал, что творится в мире не знает))) В сложившейся международной ситуации работать в Россию поедут либо бывшие игроки начинающие тренерскую карьеру, либо старперы, либо неудачники провалившую работу в предыдущем клубе, либо из стран СНГ, кроме прибалтов и украинцев... Тренеры с именем и репутацией в России работать не будут ни при каких раскладах...
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Loko_Roma
1653725532
Забавно читать физруков, которыя явно не способны даже 3 место взять, зато принижать заслуги других, это скрепа отечественного спорта в целом
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житель СПб
1653730329
Дешевое, некрасивое интервью.
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zigbert
1653740946
Если Динамо найдет тренера высокого уровня - другое дело, но у Динамо давно не было таких результатов как при Шварце.
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