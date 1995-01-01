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    Новиков – о Захаряне: «Чем быстрее он отсюда уедет, тем сильнее и круче будет»

    Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что полузащитнику Арсену Захаряну пора уезжать в Европу.

    «Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть суперигроком.

    На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко – чуть меньше.

    Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой.

    Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет — это совершенно точно», – сказал Новиков.

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12111

      Fusballer 21 минуту назад

      Миранчук и Головин уехали, а толку от этого - ноль.

      0
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      Рейтинг: +1067

      Борисыч1 59 минут назад

      Знаток, мин...Вот откуда ему знать, когда уезжать из России и, главное, зачем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +532

      111Hunter111 1 час назад

      Сначала золото в ЧР,

      0
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      Рейтинг: +13782

      Cleaner 1 час назад

      С чего бы это Захарян во втором-третьем дивизионе какого ни будь европейского чемпионата станет "сильнее и круче"?

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