Новиков – о Захаряне: «Чем быстрее он отсюда уедет, тем сильнее и круче будет»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что полузащитнику Арсену Захаряну пора уезжать в Европу.

«Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть суперигроком.

На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко – чуть меньше.

Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой.

Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет — это совершенно точно», – сказал Новиков.