Новиков – о Захаряне: «Чем быстрее он отсюда уедет, тем сильнее и круче будет»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что полузащитнику Арсену Захаряну пора уезжать в Европу.
«Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть суперигроком.
На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко – чуть меньше.
Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой.
Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет — это совершенно точно», – сказал Новиков.
- В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»