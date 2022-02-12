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  • Новиков – о Захаряне: «Чем быстрее он отсюда уедет, тем сильнее и круче будет»

Новиков – о Захаряне: «Чем быстрее он отсюда уедет, тем сильнее и круче будет»

12 февраля 2022, 11:33
7

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что полузащитнику Арсену Захаряну пора уезжать в Европу.

«Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть суперигроком.

На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко – чуть меньше.

Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой.

Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет — это совершенно точно», – сказал Новиков.

  • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Новиков Кирилл
Комментарии (7)
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111Hunter111
1644658481
Сначала золото в ЧР,
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Борисыч1
1644658730
Знаток, мин...Вот откуда ему знать, когда уезжать из России и, главное, зачем?
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Fusballer
1644660996
Миранчук и Головин уехали, а толку от этого - ноль.
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portero
1644663895
Ну.. кто это знает, может начать лавку полировать раньше....
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zigbert
1644672156
Гарантий его успешной игры в Европе никто не даст. Примеров достаточно.
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55together
1644680911
Васильич, поставь сынишке мозги на место!
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Hektor 84
1644693459
Полностью согласен
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