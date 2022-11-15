У «Рубина» есть три кандидата на пост главного тренера вместо Слуцкого

Стали известны три кандидата на пост главного тренера «Рубина» после ухода Леонида Слуцкого.

По информации Sport24, казанский клуб могут возглавить Кирилл Новиков, Игорь Черевченко и Вадим Гаранин.

Предпочтительный вариант – назначение главным тренером исполняющего обязанности Юрия Уткульбаева. Он возглавит команду, если даст положительный результат в следующих матчах.

«Рубин» подтвердил отставку Слуцкого сегодня.

Он провел в клубе три года.

Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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