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ФНЛ. «Алания» перед игрой с «Динамо» крупно уступила «Нефтехимику» Новикова

В 36-м туре ФНЛ «Нефтехимик» разгромил «Аланию». У команды Кирилла Новикова дубль оформил бывший игрок «Рубина» Мераби Уридия.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон повышения и вылета.

Владикавказцы 10 мая проведут в Москве полуфинал Кубка России против «Динамо».

Россия. ФНЛ. 36-й тур

Нефтехимик (Нижнекамск) – Алания (Владикавказ) – 5:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Баранов, 2; 2:0 – Кочиев, 12 (в свои ворота); 3:0 – Уридия, 18; 3:1 – Дав. Кобесов, 35; 3:2 – Хубулов, 37; 4:2 – Уридия, 44; 5:2 – Хубаев, 74.

Удаления: нет – Кочиев, 51.

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Источник: Бомбардир.ру

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