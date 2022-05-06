ФНЛ. «Алания» перед игрой с «Динамо» крупно уступила «Нефтехимику» Новикова

В 36-м туре ФНЛ «Нефтехимик» разгромил «Аланию». У команды Кирилла Новикова дубль оформил бывший игрок «Рубина» Мераби Уридия.
Обе команды идут в середине таблицы – вне зон повышения и вылета.
Владикавказцы 10 мая проведут в Москве полуфинал Кубка России против «Динамо».
Россия. ФНЛ. 36-й тур
Нефтехимик (Нижнекамск) – Алания (Владикавказ) – 5:2 (4:2)
Голы: 1:0 – Баранов, 2; 2:0 – Кочиев, 12 (в свои ворота); 3:0 – Уридия, 18; 3:1 – Дав. Кобесов, 35; 3:2 – Хубулов, 37; 4:2 – Уридия, 44; 5:2 – Хубаев, 74.
Удаления: нет – Кочиев, 51.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру