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    Новикову отправили повестку из военкомата. Тренер близок к назначению в «Пари НН»

    Главному тренеру «Нефтехимика» Кириллу Новикову направили повестку из военкомата. Она прислана по месту регистрации в Москве.

    «Повестка Новикову пришла некоторое время назад по месту прописки в Москве. Также повестка была направлена одному из его помощников.

    Пока Минспорта согласовывает с Минобороны списки на бронь от призыва в рамках частичной мобилизации для нужд СВО, письма счастья, то тут, то там, прилетают действующим футболистам, тренерам и персоналу профессиональных и не только клубов (потери медийного футбола, говорят, еще выше)» – написал источник.

    «Я сейчас живу и работаю в Нижнекамске, мне сюда ничего не приходило. По месту прописки? Я в Москве 100 лет не был. Если бы, что-то было, уже прислали бы по месту работы», – прокомментировал сам Новиков.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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