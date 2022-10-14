Новикову отправили повестку из военкомата. Тренер близок к назначению в «Пари НН»

Главному тренеру «Нефтехимика» Кириллу Новикову направили повестку из военкомата. Она прислана по месту регистрации в Москве.

«Повестка Новикову пришла некоторое время назад по месту прописки в Москве. Также повестка была направлена одному из его помощников.

Пока Минспорта согласовывает с Минобороны списки на бронь от призыва в рамках частичной мобилизации для нужд СВО, письма счастья, то тут, то там, прилетают действующим футболистам, тренерам и персоналу профессиональных и не только клубов (потери медийного футбола, говорят, еще выше)» – написал источник.

«Я сейчас живу и работаю в Нижнекамске, мне сюда ничего не приходило. По месту прописки? Я в Москве 100 лет не был. Если бы, что-то было, уже прислали бы по месту работы», – прокомментировал сам Новиков.