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  • «Пари НН» договорился с новым тренером на случай отставки Илича

«Пари НН» договорился с новым тренером на случай отставки Илича

2 августа 2024, 13:29
6

Руководство «Пари НН» согласовало условия работы с Кириллом Новиковым на случай отставки с поста главного тренера команды 46-летнего Саши Илича.

«Спортивный департамент уже провел переговоры с Кириллом Новиковым и согласовал условия будущей работы», – сказал источник «Чемпионата».

  • «Пари НН» проиграл 3 матча на старте сезона-2024/25 – два в РПЛ и один в Кубке России.
  • 43-летний Новиков возглавляет «Нефтехимик». После трех туров в Первой лиге нижнекамцы занимают 7-е место с 6 очками.
  • В 2019–2020 годах он был главным тренером «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Нижний Новгород Нефтехимик Новиков Кирилл Илич Саша
Комментарии (6)
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АЛЕКС 58
1722595025
Первый на выход
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Цугундeр
1722595230
Хороша Саша, да не ваша..( И это уже - рецидив.)) Кириллы как-то ближе.))
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Александр-Каратеев-yandex
1722595820
С Иличем всё понятно, в воскресенье Пари Нн поедет в Махачкалу, где они проиграют и после этого тренера выгонят.
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Mirak92
1722597107
Да тут не один тренер не поможет .Нужно было вылетать ,а не позориться дальше. Тут крещение пердивом нужна и чистка всего состава .
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balam
1722597998
прям дебилы у руля.лучше бы пушкари вышли
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aldo conte
1722651341
Менять вам тренеров, не переменять. До конца сезона еще не раз поменяете.
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