«Пари НН» договорился с новым тренером на случай отставки Илича

Руководство «Пари НН» согласовало условия работы с Кириллом Новиковым на случай отставки с поста главного тренера команды 46-летнего Саши Илича.

«Спортивный департамент уже провел переговоры с Кириллом Новиковым и согласовал условия будущей работы», – сказал источник «Чемпионата».