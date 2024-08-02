«Пари НН» договорился с новым тренером на случай отставки Илича

Руководство «Пари НН» согласовало условия работы с Кириллом Новиковым на случай отставки с поста главного тренера команды 46-летнего Саши Илича.
«Спортивный департамент уже провел переговоры с Кириллом Новиковым и согласовал условия будущей работы», – сказал источник «Чемпионата».
- «Пари НН» проиграл 3 матча на старте сезона-2024/25 – два в РПЛ и один в Кубке России.
- 43-летний Новиков возглавляет «Нефтехимик». После трех туров в Первой лиге нижнекамцы занимают 7-е место с 6 очками.
- В 2019–2020 годах он был главным тренером «Динамо».
Источник: «Чемпионат»