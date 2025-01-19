«Нефтехимик» арендует футболистов «Спартака» и «Локомотива»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков раскрыл трансферные планы клуба.

По его словам, в скором времени состав команды пополнят:

Максим Ширяев (центральный защитник, из «Енисея»);

Максим Лайкин (опорный хавбек, из «Спартака»);

Андрей Никитин (левый вингер, из «Локомотива»);

Кирилл Маляров (правый защитник, из «Балтики»).

«Если ничего не случится в последний момент, то к нам возвращаются Максим Ширяев и Максим Лайкин. Это те игроки, которых мы хорошо знаем, они в свое время нам помогли на определенном этапе.

Сейчас у них что-то не получилось, но мы знаем их качества, как их использовать. Неспроста они были интересны топовым клубам после периода, проведенного в «Нефтехимике».

Есть договоренность о переходе Андрея Никитина из «Локомотива», это будет аренда, как и у Лайкина. Кирилл Маляров, который играл за «Балтику», тоже пополнит нашу команду.

Ведутся еще переговоры по двум игрокам. Посмотрим, к чему это приведет. Эти футболисты 100 процентов усилят наш клуб. Надеюсь, эти вопросы мы решим», – сказал Новиков.