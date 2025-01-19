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    • «Нефтехимик» арендует футболистов «Спартака» и «Локомотива»

    «Нефтехимик» арендует футболистов «Спартака» и «Локомотива»

    Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков раскрыл трансферные планы клуба.

    По его словам, в скором времени состав команды пополнят:

    • Максим Ширяев (центральный защитник, из «Енисея»);
    • Максим Лайкин (опорный хавбек, из «Спартака»);
    • Андрей Никитин (левый вингер, из «Локомотива»);
    • Кирилл Маляров (правый защитник, из «Балтики»).

    «Если ничего не случится в последний момент, то к нам возвращаются Максим Ширяев и Максим Лайкин. Это те игроки, которых мы хорошо знаем, они в свое время нам помогли на определенном этапе.

    Сейчас у них что-то не получилось, но мы знаем их качества, как их использовать. Неспроста они были интересны топовым клубам после периода, проведенного в «Нефтехимике».

    Есть договоренность о переходе Андрея Никитина из «Локомотива», это будет аренда, как и у Лайкина. Кирилл Маляров, который играл за «Балтику», тоже пополнит нашу команду.

    Ведутся еще переговоры по двум игрокам. Посмотрим, к чему это приведет. Эти футболисты 100 процентов усилят наш клуб. Надеюсь, эти вопросы мы решим», – сказал Новиков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.01.2025 22:00
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