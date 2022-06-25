Новиков объяснил, почему Овечкин забил «Амкалу»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал гол за команду хоккеиста Александра Овечкина. Он забил в товарищеском матче против «Амкала».

«А что здесь удивительного? Ничего удивительного нет, потому что это шоу, а не игра. Было ясно, что Овечкин забьeт. Для меня ничего удивительного в его голе нет. Это шоу, народ должен получить удовольствие. Для меня удивительно только то, что один пока что забил», – сказал Новиков.

Матч «Динамо» – «Амкал» в эти минуты проходит на «ВТБ Арене».

«Амкал» – блогерская команда из Москвы.

Овечкин – чемпион мира по хоккею.

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