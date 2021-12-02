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    «Урал» может уволить Шалимова и назначить Новикова

    Руководство «Урала» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

    В ближайшее время клуб из Екатеринбурга может покинуть Игорь Шалимов.

    Если это произойдет, то команду, возможно, возглавит Кирилл Новиков.

    • «Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ после 16 туров.
    • Шалимов работает с командой с 10 августа.
    • Новиков в ходе карьеры тренировал «Динамо» и «Нефтехимик».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13059

      Hektor 84 14 секунд назад

      Скоро вернётся на срач тв! Между гундявым и Володькой)))

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      Рейтинг: +13059

      Hektor 84 2 минуты назад

      Шалимов с экрана нам всё лапшу на уши вешал что он супер пупер тренер! Что россиянам не дают тренировать в рпл, не дают шанс, а назначают одних варягов. И еще ведь эти варяги в футбол не играли на высшем уровне и тренировали они только малоизвестные клубы. И в наш футбол они ничего не привносят. Шалимов как был гнилым, так и остался гнилым! Еще и нулевой тренеришка!

      0
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      Рейтинг: +11935

      Cleaner 33 минуты назад

      Уралу:
      А вы, друзья, как ни садитесь;
      Всё в музыканты не годитесь...

      0
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      Рейтинг: +151

      Venom888 36 минут назад

      Скоро вернется на мачт ТВ, другие команды обсуждать, пока опять кто-нибудь не пригласит)))

      1
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      Рейтинг: +3562

      ySS 52 минуты назад

      Новиков..?
      Вроде бы не Хоттабыч)

      0
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      Рейтинг: +1593

      Олег1204 1 час назад

      Какой дibил вообще назначил шалимку , как тренер редкостный бездарь и почемуто мне , как человеку не связанным с футболом было сразу понятно какой итог будет.

      3
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      Рейтинг: +11935

      Cleaner > Олег1204 32 минуты назад

      Грамотный, но неоправданно мягкий тренер. Не для российских команд. Наших футболистов дубиной гонять нужно!

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