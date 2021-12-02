«Урал» может уволить Шалимова и назначить Новикова

Руководство «Урала» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

В ближайшее время клуб из Екатеринбурга может покинуть Игорь Шалимов.

Если это произойдет, то команду, возможно, возглавит Кирилл Новиков.

«Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ после 16 туров.

Шалимов работает с командой с 10 августа.

Новиков в ходе карьеры тренировал «Динамо» и «Нефтехимик».

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