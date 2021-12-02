«Урал» может уволить Шалимова и назначить Новикова

Скоро вернётся на срач тв! Между гундявым и Володькой)))
Руководство «Урала» рассматривает вариант со сменой главного тренера.
В ближайшее время клуб из Екатеринбурга может покинуть Игорь Шалимов.
Если это произойдет, то команду, возможно, возглавит Кирилл Новиков.
- «Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ после 16 туров.
- Шалимов работает с командой с 10 августа.
- Новиков в ходе карьеры тренировал «Динамо» и «Нефтехимик».
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