Черышев перечислил, что нужно предпринять «Спартаку» для борьбы за титул

Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев дал совет «Спартаку», чем заняться для борьбы за чемпионство.

«Как только красно-белые разберутся в себе, «Спартак» снова станет «Спартаком».

Чего не хватает команде? «Спартаку» надо просто успокоиться и перестать так часто ротировать состав. И взять квалифицированных игроков, чтобы снова бороться за первое место. Но руководство и без меня это знает», – сказал Черышев.