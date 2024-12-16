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    • Черышев перечислил, что нужно предпринять «Спартаку» для борьбы за титул

    Черышев перечислил, что нужно предпринять «Спартаку» для борьбы за титул

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев дал совет «Спартаку», чем заняться для борьбы за чемпионство.

    «Как только красно-белые разберутся в себе, «Спартак» снова станет «Спартаком».

    Чего не хватает команде? «Спартаку» надо просто успокоиться и перестать так часто ротировать состав. И взять квалифицированных игроков, чтобы снова бороться за первое место. Но руководство и без меня это знает», – сказал Черышев.

    • У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.
    • Команда идет на 3-м месте.
    • Турнир возобновится 1-2 марта.

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    Источник: Metaratings

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    16.12.2024 18:03
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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1734361696
    )) Умора, вообще-то.. Спартак посчитал , но не перечислил.
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