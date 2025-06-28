Черышев прокомментировал уход Пьянича из ЦСКА

Бывший динамовец Дмитрий Черышев рассказал о своем отношении к уходу Миралема Пьянича из ЦСКА.

Босниец был в клубе с сентября 2024 года.

Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за «армейцев».

С ним не стали продлевать контракт.

«Пьянич – футболист высокого уровня. Было приятно, что он приехал в российский чемпионат, но стало обидно, что он так быстро взял и уехал. Это больше всего напрягает. У меня был момент, когда в команде за сезон менялось четыре тренера.

Нельзя говорить, что Пьянич ушeл из ЦСКА из-за того, что Николич покинул команду. Каждый футболист зарабатывает своe место под солнцем благодаря своей работе. Это не то, что мы думаем», – сказал Черышев.