Черышев прокомментировал уход Пьянича из ЦСКА

Бывший динамовец Дмитрий Черышев рассказал о своем отношении к уходу Миралема Пьянича из ЦСКА.
- Босниец был в клубе с сентября 2024 года.
- Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за «армейцев».
- С ним не стали продлевать контракт.
«Пьянич – футболист высокого уровня. Было приятно, что он приехал в российский чемпионат, но стало обидно, что он так быстро взял и уехал. Это больше всего напрягает. У меня был момент, когда в команде за сезон менялось четыре тренера.
Нельзя говорить, что Пьянич ушeл из ЦСКА из-за того, что Николич покинул команду. Каждый футболист зарабатывает своe место под солнцем благодаря своей работе. Это не то, что мы думаем», – сказал Черышев.
Источник: «Чемпионат»