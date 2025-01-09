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    • Отец Черышева рассказал, как Зидан просил Дениса остаться в «Реале»

    Отец Черышева рассказал, как Зидан просил Дениса остаться в «Реале»

    Дмитрий Черышев, отец российского футболиста Дениса Черышева, заявил, что «Реал» пытался сохранить его сына в составе.

    – Насколько тяжело Денису было попасть в академию мадридского «Реала»?

    – На самом деле очень многие люди ошибаются, говоря, что я как-то поспособствовал его попаданию в «Реал». Ведь на тот момент я выступал за «Бургос».

    Денис сначала попал в сборную Бургоса, а потом в команду области Кастилия-Леон. Он играл на турнире, где выступали команды разных муниципалитетов округа.

    Денис очень хорошо сыграл, забил несколько мячей, и ко мне подошли селекционеры «Реала», выразив желание видеть его в академии. Через пару дней у меня был выходной, я встретился с руководством академии Королевского клуба.

    Через две недели мне позвонили и сказали, что готовы предоставить запрошенные условия. С этого момента Денис стал футболистом «Реала», ему тогда было 11 лет.

    – Что касается Дениса и его карьеры – можно часто услышать, что он не реализовал свой потенциал из-за травм. Вы согласны с этим?

    – Это бред. О чем может идти речь, когда на твоей позиции играет Криштиану Роналду? Что нужно было сделать? Уйти из «Реала» и поехать в Россию или другую команду? Денис стал лучшим бомбардиром сборной на ЧМ-2018! О каком потенциале вы говорите?

    – Никто не говорит, что Денис – плохой футболист, но ведь он мог заиграть еще лучше.

    – Денис играл в великих клубах, он не менял команду каждый год. Денис играл в «Реале», «Вильярреале», «Валенсии». Он конкурировал с Бэйлом, который стоил 100 миллионов, с Роналду. Конечно, соревноваться с такими игроками сложно.

    Денис уходил из «Реала» только из-за того, что он хотел играть. Тренеры хотели его сохранить. Зидан подошел к нему и сказал: «Я хочу тебя оставить».

    Он был в команде при Анчелотти, Жозе Моуринью к нему великолепно относился. Всю карьеру Денис хотел играть. Он выступал в еврокубках, забивал много голов. Я счастлив, что у Дениса такая интересная карьера. Он всегда работал и отдавался игре.

    • Черышев дебютировал за «Реал» в 2012 году.
    • Его статистика в мадридской команде: 7 матчей, 1 гол, 1 ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.01.2025 17:17
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    Комментарии (4)
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    Benifacto
    1736435710
    а зацепило батька что сына хрустальный)
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    Cleaner
    1736440413
    Зидан? Да сам Король Испании приезжал и уговаривал Дениса в Реале остаться!!! Ну РЖУ ни могу над Денисиным папой!!!...)))
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    Mirak92
    1736440937
    Ко мне тут вчера Филипп VI заезжал, молвит, что пиз..дешь
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    АлексМак
    1736441522
    выглядит, как "предсмертная" исповедь, перед концом карьеры... Да приукрасил он знатно...
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