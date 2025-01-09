Отец Черышева рассказал, как Зидан просил Дениса остаться в «Реале»

Дмитрий Черышев, отец российского футболиста Дениса Черышева, заявил, что «Реал» пытался сохранить его сына в составе.

– Насколько тяжело Денису было попасть в академию мадридского «Реала»?

– На самом деле очень многие люди ошибаются, говоря, что я как-то поспособствовал его попаданию в «Реал». Ведь на тот момент я выступал за «Бургос».

Денис сначала попал в сборную Бургоса, а потом в команду области Кастилия-Леон. Он играл на турнире, где выступали команды разных муниципалитетов округа.

Денис очень хорошо сыграл, забил несколько мячей, и ко мне подошли селекционеры «Реала», выразив желание видеть его в академии. Через пару дней у меня был выходной, я встретился с руководством академии Королевского клуба.

Через две недели мне позвонили и сказали, что готовы предоставить запрошенные условия. С этого момента Денис стал футболистом «Реала», ему тогда было 11 лет.

– Что касается Дениса и его карьеры – можно часто услышать, что он не реализовал свой потенциал из-за травм. Вы согласны с этим?

– Это бред. О чем может идти речь, когда на твоей позиции играет Криштиану Роналду? Что нужно было сделать? Уйти из «Реала» и поехать в Россию или другую команду? Денис стал лучшим бомбардиром сборной на ЧМ-2018! О каком потенциале вы говорите?

– Никто не говорит, что Денис – плохой футболист, но ведь он мог заиграть еще лучше.

– Денис играл в великих клубах, он не менял команду каждый год. Денис играл в «Реале», «Вильярреале», «Валенсии». Он конкурировал с Бэйлом, который стоил 100 миллионов, с Роналду. Конечно, соревноваться с такими игроками сложно.

Денис уходил из «Реала» только из-за того, что он хотел играть. Тренеры хотели его сохранить. Зидан подошел к нему и сказал: «Я хочу тебя оставить».

Он был в команде при Анчелотти, Жозе Моуринью к нему великолепно относился. Всю карьеру Денис хотел играть. Он выступал в еврокубках, забивал много голов. Я счастлив, что у Дениса такая интересная карьера. Он всегда работал и отдавался игре.