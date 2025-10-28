Черышев: «В составе «Зенита» есть посредственные футболисты»

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил результаты «Зенита» в этом сезоне.

«Зенит» всегда борется только за чемпионство. Но в его составе сейчас есть посредственные футболисты. Это говорит о том, что селекционный отдел невнимательно анализировал их игру до приобретения.

«Зенит» находится не на своем месте. Он должен претендовать только на первую строчку. В последнее время в его игре что-то надломилось», – сказал Черышев.