Черышев: «В составе «Зенита» есть посредственные футболисты»

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил результаты «Зенита» в этом сезоне.
«Зенит» всегда борется только за чемпионство. Но в его составе сейчас есть посредственные футболисты. Это говорит о том, что селекционный отдел невнимательно анализировал их игру до приобретения.
«Зенит» находится не на своем месте. Он должен претендовать только на первую строчку. В последнее время в его игре что-то надломилось», – сказал Черышев.
- «Зенит» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в таблице.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.
Источник: Metaratings.ru