Дмитрий Черышев - статистика
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Черышев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 мая 1969
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Черышев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 мая 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Пари НН
|10
|4
|4
|2
|Дата
|Матч
|07.07.2019
|Пари НН
|0 : 2
|Томь
|05.10.2019
|Пари НН
|1 : 3
|Енисей
|12.10.2019
|Ротор
|2 : 1
|Пари НН
|19.10.2019
|Пари НН
|1 : 0
|Химки
|23.10.2019
|Краснодар-2
|2 : 2
|Пари НН
|27.10.2019
|Пари НН
|0 : 1
|Нефтехимик
|03.11.2019
|Шинник
|1 : 3
|Пари НН
|09.11.2019
|Пари НН
|2 : 2
|Спартак-2
|13.11.2019
|Торпедо
|0 : 2
|Пари НН
|23.11.2019
|Факел
|0 : 2
|Пари НН