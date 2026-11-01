Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Черышев - статистика

Равшан
Россия
11 мая 1969 (57)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Матчи за последние 30 дней
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Сардор
1 : 1
01.11.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Равшан
1 : 0
27.10.2026
Худжанд
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Истаравшан
0 : 1
20.10.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Равшан
1 : 1
11.10.2026
Хосилот
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Равшан
21
7
7
7
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Сардор
1 : 1
01.11.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Равшан
1 : 0
27.10.2026
Худжанд
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Истаравшан
0 : 1
20.10.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Равшан
1 : 1
11.10.2026
Хосилот
Таджикистан. Высшая лига, 17 тур
ЦСКА Дш
0 : 0
14.09.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 16 тур
Равшан
2 : 3
08.09.2026
Парвоз Бободжон Гафуров
Таджикистан. Высшая лига, 15 тур
Эсхата
1 : 1
27.08.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 14 тур
Равшан
0 : 1
15.08.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 13 тур
Баркчи
1 : 1
31.07.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 12 тур
Равшан
0 : 1
28.06.2026
Регар-ТадАЗ
Таджикистан. Высшая лига, 11 тур
Хатлон
0 : 2
13.06.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 10 тур
Равшан
3 : 1
22.05.2026
Сардор
Таджикистан. Высшая лига, 9 тур
Худжанд
4 : 1
15.05.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 8 тур
Равшан
4 : 1
09.05.2026
Истаравшан
Таджикистан. Высшая лига, 7 тур
Хосилот
1 : 0
02.05.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 6 тур
Равшан
0 : 1
26.04.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 5 тур
Парвоз Бободжон Гафуров
0 : 1
17.04.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 4 тур
Равшан
3 : 1
11.04.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 3 тур
Истиклол
0 : 0
05.04.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 2 тур
Равшан
2 : 3
15.03.2026
Баркчи
Таджикистан. Высшая лига, 1 тур
Регар-ТадАЗ
0 : 0
06.03.2026
Равшан
Главные новости
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+