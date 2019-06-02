Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Таджикистан. Высшая лига
Команды
Равшан
Дмитрий Черышев
Материалы
Дмитрий Черышев - материалы
Равшан
Россия
11 мая 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Конец сезона в РПЛ: скандалы и странности в стыках, слухи о расширении лиги
В стыковых матчах полевой игрок был на воротах, а тренер злился из-за VAR.
02.06.2019 19:40
6
«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии
Тихонов ел собаку, Широков убирал территорию, а Кантона путешествовал с армейской сборной. В честь 23 февраля известные футболисты прошлого и настоящего вспоминают, как они служили в армии.
23.02.2017 16:30
7
Соло пьяного мужика, цирк в «Мордовии» и суперрекорд «Химок». Чем запомнится 22-й тур ФНЛ
О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».
14.11.2016 12:00
1
Болотный футбол во Владивостоке и «сплав» Есипова. Чем запомнится 9-й тур ФНЛ, помимо московского дерби
Божья помощь в Великом Новгороде, гнев Радимова и акция против Черышева – в обзоре 9-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
24.08.2016 13:00
2
Тихонов в поисках мага и невероятный триллер в Химках и Саратове. Чем запомнится 8-й тур ФНЛ
О судейском скандале на «Арене Химки», командах, затмивших легендарный финал Лиги чемпионов, обвинениях Тихонова в адрес неизвестного волшебника и «севильской» модели в Саранске – в обзоре 8-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
19.08.2016 11:50
2
Полный провал «Динамо» и «Мордовии», скандал в Ярославле и нечеловеческие муки «Луча». Чем запомнится 2 тур ФНЛ
ФНЛ раскачивается: Дмитрия Черышева продолжают критиковать, динамовцы ищут свою игру, а в Ярославле турникеты не пустили полтысячи человек на футбол.
19.07.2016 16:00
10
Провалы Тихонова и Черышева, очередной скандал в «Кубани». Чем запомнится 1 тур ФНЛ помимо «Динамо»
О ярости наставника «СКА-Хабаровска» Александра Григоряна, разрозненности «Енисея», возможном внедрении велосипедов в «Шиннике» и непрекращающихся скандалах в «Кубани» – в обзоре 1-го тура ФНЛ от «Бомбардира»
14.07.2016 10:00
4
Халк может уехать из России. Луческу хочет работать в «Зените» до 2046 года. Дайджест событий дня
Ананко ушел из «Спартака». «Мордовию» возглавил один из тренеров «Севильи». Кокорин раскрыл секрет срыва перехода в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.06.2016 21:15
12
ЦСКА намерен вернуть Думбия. Дайджест новостей дня
ЦСКА начинает еврокубковый сезон с ничьей и хочет вернуть Сейду Думбия, Валерию Карпину не нравится в Армавире, а «Бавария» официально объявляет о переходе Артуро Видаля. Все главные новости дня в подборке «Бомбардира».
29.07.2015 00:18
27
Главные новости
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+