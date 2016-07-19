Полный провал «Динамо» и «Мордовии», скандал в Ярославле и нечеловеческие муки «Луча». Чем запомнится 2 тур ФНЛ

«Севильей» здесь и не пахнет». Как «Мордовия» Черышева опустилась на самое дно

Грустная улыбка при входе в конференц-зал становится визитной карточкой Дмитрия Черышева. «Никаких претензий по игре нет, ребята играют в интересный атакующий футбол», – заявил тренер «Мордовии» несмотря на второе поражение подряд. Его команда создала больше моментов, чем «Спартак-2», но все равно проиграла. «У нас было семь выходов один на один! На следующей неделе начнем отдельно отрабатывать этот элемент. Как только станем забивать, результаты придут», – подытожил Черышев.

После двух туров «Мордовия» не набрала ни одного очка, застолбив за собой предпоследнее место. По мнению экспертов, дело здесь не только в неумении реализовывать выходы один на один. «В пас лучше играл «Спартак-2», стандарты у «Мордовии» не шли. Складывается ощущение, что «Севильей» здесь и не пахнет», – непримиримо заявил Федор Щербаченко.

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В следующем туре саранчане принимают на своем поле «Тосно». Календарь жесток по отношению к команде Черышева. Но отступать больше некуда. Третье поражение подряд способно разрушить веру игроков «Мордовии» в самих себя и их главного тренера.

«У нас не получилось все, что мы задумали». Как «Динамо» провалилось в Красноярске

«Первый тайм в нашем исполнении вышел ужасным», – красноречиво заявил наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев. «Плохая игра. У нас не получилось все, что мы задумали», – вторил ему хавбек Александр Сапета.

Красноярск встретил бело-голубых туманом, но это не может оправдать беззубую игру гостей. «Енисей», по счастливой случайности не попавший во вторую лигу, временами смотрелся лучше москвичей. Александр Харитонов имел две блестящие возможности забить. А форвард «Енисея» Александр Коротаев на 69-й минуте и вовсе обязан был принести своей команде победу. Только невероятная реакция Антона Шунина спасла «Динамо» от поражения.

Игра голкипера стала единственным светлым пятном «Динамо» в красноярском тумане. То ли подействовал уход мятежного Габулова. То ли Калитвинцев сумел снять напряжение Шунина, как ранее Бердыев – в случае Сослана Джанаева. Но факт остается фактом: вылет в ФНЛ по-настоящему встряхнул Шунина. Наряду с Михаилом Барановским («Балтика»), Александром Самохваловым («Нефтехимик») и Михаилом Филипповым («Спартак-2») вратарь «Динамо» остается единственным, не пропустившим в ФНЛ ни одного мяча.

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Как организаторы испортили праздник футбола в Ярославле

Самый нервный матч состоялся в Ярославле. В городе, где «Зенит» традиционно тяжело играет еще со времен РФПЛ. В прошлом сезоне, здесь же, «Зенит-2» был жестоко бит – 4:0! На сей раз все шло к повторению сценария. Весь первый тайм «Шинник» смотрелся гораздо убедительнее; питерские игроки уступали оппонентам и в скорости, и в быстроте мышления. На 30-й минуте «Шинник» закономерно повел в счете: отличился ударный форвард ярославцев Михаил Земсков. Черно-синие в следующей же атаке могли забить еще, и тут нервы не выдержали у Владислава Радимова. В течение минуты наставник «Зенита-2» ожесточенно спорил с главным арбитром матча. Но со скамейки удален не был.

На 60-й минуте Константин Зырянов вдруг сравнял счет. «Шинник» оказался в ступоре, после чего с новой силой продолжил бомбить ворота гостей. Владислав Сиротов не попал в пустые ворота; дважды «Зенит» спасал голкипер Бабурин; еще дважды «Шиннику» банально не везло. В итоге все решило индивидуальное мастерство Зырянова и талантливого Данилы Ящука. 1:2, ярославские болельщики оказались в ступоре.

Далеко не все из них сумели попасть на стадион. Новые ярославские турникеты оказались китайского качества, сломавшись в первом же домашнем матче. Из-за этого на стадион не смогли попасть свыше 500 болельщиков. Кроме того, под угрозой оказалась акция «школьникам – бесплатные билеты!». По словам очевидцев, кассиры просили документы даже у учеников младших классов.

Праздник футбола в Ярославле не удался. Шанс исправиться перед болельщиками у «Шинника» представится 27 июля: в этот день в гости пожалует «Спартак» из Нальчика.

Почему игроки «Луч-Энергии» заслуживают памятника в центре Владивостока

Во Владивостоке сейчас +17, пасмурно, временами ливневые дожди; в Краснодаре +35, раскаленный воздух и страшный солнцепек, способный разбивать асфальты. На матч с «Кубанью» игроки «Луч-Энергии» летели двое суток, да и то набралось всего 16 человек. А единственным форвардом у владивостокцев был полутравмированный Нивалдо.

При таких раскладах ничья казалась невероятным результатом. Но игроки «Луча» сделали невозможное. «Мужики мои молодцы! Низкий поклон им за этот результат», – к черту отбросив всякую субординацию, твердил на пресс-конференции Сергей Передня. Его команда весь матч отбивалась как проклятая. На 71-й минуте «Кубань» все же добилась своего: измотанные защитники «Луча» прозевали удар Владимира Ильина. Но когда пошла 90-я минута, шальной выстрел Антона Пискунова спас для «Луча» заветную ничью – 1:1!

Для «Кубани» очередная ничья сродни поражению. На фоне плохого старта команда расстается с ключевыми игроками. Защитник Аподи перешел в бразильский «Спорт», а Мохаммед Рабиу близок к уходу в «Анжи».

Как один раз попасть в створ и выйти в лидеры. Секрет «Балтики»

Голкипер «Тюмени» Артем Смирнов вправе считать себя главным неудачником первых туров ФНЛ. В матче с «Динамо» вратарь допустил две грубейшие ошибки. Неделю спустя в Калининграде он так ни разу и не вступил в игру. Но даже в такой ситуации «Тюмень» проиграла и опустилась на самое дно турнирной таблицы.

Соперник «Тюмени» – калининградская «Балтика» – неожиданно возглавила турнирную таблицу. Для этого «балтийцам» хватило одного удара в створ за весь матч. На 46-й минуте экс-хавбек ФК «Москва» Роман Славнов из выгодной позиции расстрелял кипера «Тюмени».

«Игры нет. Есть самоотдача, дисциплина, на том и держимся», – честно признался наставник «Балтики» Александр Горбачев. От шапкозакидательских настроений калининградцев спасает прошлогодняя ФНЛ. Тогда ведь «Балтика» тоже одержала две победы на старте, после чего посыпалась и вылетела в ПФЛ.

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Цифры:

1 удар в створ ворот нанесла «Балтика» в матче с «Тюменью». Этого хватило для того, чтобы вырвать три очка и расположиться на первом месте.

1 поражение за весь 2016-й год потерпели «Химки». Еще четырежды подмосковные футболисты позволили себе сыграть вничью.

2 победы подряд одержала «Балтика» на старте прошлого сезона. Однако затем калининградцы начали проигрывать матч за матчем и опустились на дно. История повторяется?

2 матча потребовалось «Волгарю» в этом сезоне, чтобы одержать первую победу в сезоне. Никогда еще астраханцы с момента возвращения в ФНЛ не побеждали так рано!

5 матчей подряд не может выиграть на выезде «Волгарь». В последний раз это случилось в Красноярске, в матче с «Енисеем» (2:0).

7 лет подряд «Балтика» не могла обыграть «Тюмень». И вот проклятье снято.

8 выходов один на один имели футболисты «Спартака-2» и «Мордовии» в прошедшем матче. Из них было реализовано лишь два.

10 лет подряд «Зенит» не мог выиграть в Ярославле. Эта серия прервалась лишь в минувшем туре, правда, с подачи фарм-клуба.

598 минут подряд длится сухая серия с игры голкипера «Нефтехимика» Александра Самохвалова.

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