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    «Амкар», «Торпедо Армавир», «Витязь» и еще 19 жутких логотипов клубов России


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    Голосов: 0
    14.04.2016 14:00
    Эмблема «Зенита» попала в список худших, по мнению английских журналистов. «Бомбардир» отобрал действительно некрасивые логотипы действующих футбольных клубов страны.

    Эмблема «Амкара» осталась из 90-х, и не совсем понятно, почему буква «К» – это какой-то меч. Уже даже местный «Уралхим», создатель «Амкара», сделал ребрендинг. Футбольный клуб до этого никак не дойдет.

    Устав от противостояния с болельщиками, которые требовали вернуть «Ростову» прежние эмблему и имя – «Ростсельмаш», руководство клуба вписало в прежнюю эмблему новое название. Эмблема почти повторяет «Ростсельмаш», но не выглядит органично и стильно.

    Незамысловатый логотип «Балтики» хорошо смотрелся бы на пивной бутылке. Поэтому, возможно, шрифт так похож на тот самый бренд?

    Пока «Волгарь» носил в названии приставку «Газпром», эмблему корпорации можно было как-то объяснить. Когда спонсор исчез, в клубе просто «потушили» огонек, оставив громоздкий логотип с латиницей. На случай Лиги чемпионов, видимо.

    Как можно использовать образ тигра, показал хоккейный «Амур». «Луч-Энергия» сделал скучный логотип, разбросав слишком много «якорей»: Владивосток, тигр, «Луч-Энергия».

    Соседи из Хабаровска совсем не волнуются. Армейская тема совсем не раскрыта.

    Что случилось с буквой «Т»?

    Когда-то с мячом из Лиги чемпионов баловались «Химки», за что даже получили гневное письмо от УЕФА. У тверской «Волги» даже объемные буквы выглядят не так странно, как мяч-переросток.

    М – Минимализм? Т – Тоска..

    Неловкая попытка выделиться среди «Спартаков».

    Копия одноименного хоккейного клуба. Даже девиз повторяется. И ладно бы эмблема выглядела стильно, но в Подольске решили ограничиться «копировать» – «вставить».

    Что течет из мяча? Почему течет? Почему в итоге получается Липецк? Слишком много вопросов.

    Буйство красок и деталей: волны, дубовые листья, щит, стилизация под старославянский шрифт.

    Логотип словно придумал старшеклассник в простом редакторе, взяв за основу эмблему «Барселоны».

    Лайфхак «Логотип футбольного клуба за 5 минут»: возьмите мяч, добавьте на него картинку, напишите название клуба и город вокруг по контуру. Здорово, вы великолепны!

    Лайфхак-2: просто перекрасьте чужой логотип.

    Это эмблема газировки?

    Случай, когда дизайнеру сказали отразить на эмблеме все, что пришло в голову руководству.

    Образ быка успешно использует «Краснодар», но аналогичное право есть у остальных клубов. «Чита» могла бы сделать из герба города современную эмблему, а не новогоднюю гирлянду.

    Хотя бы шрифт не Times New Roman. И это вы еще лигочемпионский сайт «Астрахани» не видели.

    Даже герб Майкопа выглядит круче, чем этот незамысловатый логотип. Что значат все эти зеленые полосы?

    Звезда из букв «М». Вы серьезно?

    Твит дня. «Зенит» ссорится с газетой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 18 мая 2016, 22:45

      Не понял. То есть Зенит аффтар сейчас отмазал?

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 11 мая 2016, 15:02

      Мне как Ростовчанину не нравится эмблема нашего клуба,пузатости много,хомячество какое то.Круг выглядел намного приятнее.Да и при чём тут автор?Это мнение английских журналистов,а вот перевод наверняка авторский.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 мая 2016, 21:24

      хотелось бы от афтора 10 самых крутых логотипов....
      уж мы бы их обстебали получше чем он самые типа неудачные..
      гнилая тема

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 мая 2016, 22:30

      че то сильно цепляется автор к логотипам ... у владивостока, ростова и амкара вполне удобоваримые картинки... ну и армавир еще терпимо...

      ну а от остальных горе-клубов вторых лиг че хотеть то... хорошо, что деньги хоть у них пока есть, играют худо-бедно...

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      Рейтинг: +14

      VasyaPypkin 29 апреля 2016, 13:55

      Болельщик «Амкара»-статья не понравилась! Автору оценка-2! Заголовок-оскорбительный! В описании под логотипами минимум претензий. Сколько человек состояло в комиссии по определению логотипов? Согласен с копирующими друг друга эмблемами. Проблем множество других про которые стоит написать, а за такие темы браться-последнее дело!

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 29 апреля 2016, 07:34

      да ладно, половина из них вполне нормальные логотипы, особенно для клубов 2-й лиги логотипы, скорее всего реально рисовались любителями, просто чтоб что-то было.
      Но вот разница шрифта (хотя может просто визуально так кажется) на логотипе Смены (Комсомоль - СК -НА- АМУРЕ) - это конечно очень бросается в глаза

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 17 апреля 2016, 01:36

      так до любой эмблемы доеб..ться можно...Автор школьник какой-то,чушь какую-то несёт !!!

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 16 апреля 2016, 13:38

      В Липецке течет СТАЛЬ из трубы, тк там НЛМК, автор хотя бы почитал про города, а потом чушь всякую писал

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 апреля 2016, 11:09

      По моему у автора вообще вкуса нет. Эмблема Ростова одна из лучших.
      Или он хотел какую - нибудь вязь на гербе?

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 15 апреля 2016, 14:34

      Ну да есть попадания в точку, но большинство вполне сносные эмблемы. Самые неудачные Липецк, Динамо Киров и Дзержинск, Сахалин реально как газировка, Дружба совсем простяцки, хотя ничего дурного и Митос в какой-то молдавской окраске. Армавир малость чудаковат с буквой Т, но Амкар, Ростов и Чита вообще явно лишние.

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