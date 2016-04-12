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    Твит дня. «Зенит» ссорится с газетой


    4
    Голосов: 1
    12.04.2016 17:50
    «Зенит» обиделся на английское издание Daily Mail и вступил в перепалку в твиттере. «Бомбардир» рассказывает, из-за чего возникла ссора.

    Британский таблоид Daily Mail составил (довольно спорный) рейтинг худших эмблем футбольных клубов. Логотип «Зенита» оказался в списке с «Вольфсбургом», «Наполи» и другими клубами. Новый логотип «Зенита», представленный в 2013 году, газета посчитала слишком простым. Через официальный твиттер-аккаунт «Зенит» потроллил Daily Mail, собрав «рейтинг» из худших логотипов газет. Все десять — Daily Mail. Издание объяснило, что прежняя эмблема «Зенита» была лучше, да и вообще с ней клуб выиграл Кубок УЕФА. «Зенит» ответил, что старый логотип Daily Mail тоже лучше нынешнего. Газета завершила перепалку дружеским жестом — подписалась на аккаунт клуба.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 14 апреля 2016, 13:25

      Вообще-то никакой ссоры не было и в помине. Была шутливая перепалка. Что за дурацкий заголовок? Чтобы быдло на матерные посты провоцировать?

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 апреля 2016, 20:28

      Не только имблемма у Бзденита xyёвая,но и сам Бзденит-фуфло тряпошное.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +177

      miklos 13 апреля 2016, 12:14

      ну кстати очень забавно вышло, молодцы)

      0
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      Рейтинг: +10

      Planeta_Lebedeff 13 апреля 2016, 10:32

      смешно

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 апреля 2016, 19:04

      Зачем ссориться? Купить и закрыть.

      1
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      Рейтинг: +628

      somn 12 апреля 2016, 18:58

      Я бы даже не заметил этого рейтинга. Когда нечего писать, занимаются блудом.

      0
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      Рейтинг: +58

      BlackX 12 апреля 2016, 18:27

      Зенит тралякает, да ещё и по делу, да русский футбол ещё жив)

      0
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      Рейтинг: +310

      iluha1907 12 апреля 2016, 18:10

      Они хотят сказать что у Ростова эмблема лучше чем у зенита??

      0
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      Рейтинг: +58

      BlackX > iluha1907 12 апреля 2016, 18:28

      В "Дейли Мейл" видимо просто не знаю что такое Ростов)

      1
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > iluha1907 12 апреля 2016, 18:30

      Комментарий удален.

      -3
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      Рейтинг: +628

      somn > CSKA75875 12 апреля 2016, 19:00

      У коней конечно эмблема круче, но бомжи коней сделали.

      1
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