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Твит дня. «Зенит» ссорится с газетой

Британский таблоид Daily Mail составил (довольно спорный) рейтинг худших эмблем футбольных клубов. Логотип «Зенита» оказался в списке с «Вольфсбургом», «Наполи» и другими клубами. Новый логотип «Зенита», представленный в 2013 году, газета посчитала слишком простым. Через официальный твиттер-аккаунт «Зенит» потроллил Daily Mail, собрав «рейтинг» из худших логотипов газет. Все десять — Daily Mail. Издание объяснило, что прежняя эмблема «Зенита» была лучше, да и вообще с ней клуб выиграл Кубок УЕФА. «Зенит» ответил, что старый логотип Daily Mail тоже лучше нынешнего. Газета завершила перепалку дружеским жестом — подписалась на аккаунт клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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iluha1907
1460473857
Они хотят сказать что у Ростова эмблема лучше чем у зенита??
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BlackX
1460474832
Зенит тралякает, да ещё и по делу, да русский футбол ещё жив)
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somn
1460476734
Я бы даже не заметил этого рейтинга. Когда нечего писать, занимаются блудом.
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Zeff
1460477061
Зачем ссориться? Купить и закрыть.
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Planeta_Lebedeff
1460532753
смешно
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miklos
1460538898
ну кстати очень забавно вышло, молодцы)
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Тяп-Ляп.
1460568499
Не только имблемма у Бзденита xyёвая,но и сам Бзденит-фуфло тряпошное.
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Виталий1
1460629500
Вообще-то никакой ссоры не было и в помине. Была шутливая перепалка. Что за дурацкий заголовок? Чтобы быдло на матерные посты провоцировать?
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