Твит дня. «Зенит» ссорится с газетой

Британский таблоид Daily Mail составил (довольно спорный) рейтинг худших эмблем футбольных клубов. Логотип «Зенита» оказался в списке с «Вольфсбургом», «Наполи» и другими клубами. Новый логотип «Зенита», представленный в 2013 году, газета посчитала слишком простым. Через официальный твиттер-аккаунт «Зенит» потроллил Daily Mail, собрав «рейтинг» из худших логотипов газет. Все десять — Daily Mail. Издание объяснило, что прежняя эмблема «Зенита» была лучше, да и вообще с ней клуб выиграл Кубок УЕФА. «Зенит» ответил, что старый логотип Daily Mail тоже лучше нынешнего. Газета завершила перепалку дружеским жестом — подписалась на аккаунт клуба.

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