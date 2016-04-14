«Амкар», «Торпедо Армавир», «Витязь» и еще 19 жутких логотипов клубов России

Эмблема «Амкара» осталась из 90-х, и не совсем понятно, почему буква «К» – это какой-то меч. Уже даже местный «Уралхим», создатель «Амкара», сделал ребрендинг. Футбольный клуб до этого никак не дойдет.

Устав от противостояния с болельщиками, которые требовали вернуть «Ростову» прежние эмблему и имя – «Ростсельмаш», руководство клуба вписало в прежнюю эмблему новое название. Эмблема почти повторяет «Ростсельмаш», но не выглядит органично и стильно.

Незамысловатый логотип «Балтики» хорошо смотрелся бы на пивной бутылке. Поэтому, возможно, шрифт так похож на тот самый бренд?

Пока «Волгарь» носил в названии приставку «Газпром», эмблему корпорации можно было как-то объяснить. Когда спонсор исчез, в клубе просто «потушили» огонек, оставив громоздкий логотип с латиницей. На случай Лиги чемпионов, видимо.

Как можно использовать образ тигра, показал хоккейный «Амур». «Луч-Энергия» сделал скучный логотип, разбросав слишком много «якорей»: Владивосток, тигр, «Луч-Энергия».

Соседи из Хабаровска совсем не волнуются. Армейская тема совсем не раскрыта.

Что случилось с буквой «Т»?

Когда-то с мячом из Лиги чемпионов баловались «Химки», за что даже получили гневное письмо от УЕФА. У тверской «Волги» даже объемные буквы выглядят не так странно, как мяч-переросток.

М – Минимализм? Т – Тоска..

Неловкая попытка выделиться среди «Спартаков».

Копия одноименного хоккейного клуба. Даже девиз повторяется. И ладно бы эмблема выглядела стильно, но в Подольске решили ограничиться «копировать» – «вставить».

Что течет из мяча? Почему течет? Почему в итоге получается Липецк? Слишком много вопросов.

Буйство красок и деталей: волны, дубовые листья, щит, стилизация под старославянский шрифт.

Логотип словно придумал старшеклассник в простом редакторе, взяв за основу эмблему «Барселоны».

Лайфхак «Логотип футбольного клуба за 5 минут»: возьмите мяч, добавьте на него картинку, напишите название клуба и город вокруг по контуру. Здорово, вы великолепны!

Лайфхак-2: просто перекрасьте чужой логотип.

Это эмблема газировки?

Случай, когда дизайнеру сказали отразить на эмблеме все, что пришло в голову руководству.

Образ быка успешно использует «Краснодар», но аналогичное право есть у остальных клубов. «Чита» могла бы сделать из герба города современную эмблему, а не новогоднюю гирлянду.

Хотя бы шрифт не Times New Roman. И это вы еще лигочемпионский сайт «Астрахани» не видели.

Даже герб Майкопа выглядит круче, чем этот незамысловатый логотип. Что значат все эти зеленые полосы?

Звезда из букв «М». Вы серьезно?

Твит дня. «Зенит» ссорится с газетой