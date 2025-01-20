Канчельскис: «Любой бразилец, который уйдeт из «Зенита», будет потерей»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался об ожидаемом переходе бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит» и возможном уходе из петербургского клуба Вендела и Клаудиньо.

«Если у «Зенита» есть возможность, почему бы не купить Энрике за такие деньги? Все же по возможностям действуют. Вопрос к руководителям, насколько целесообразен этот трансфер. Будем надеяться, что в ближайшем будущем будем играть в еврокубках. Время покажет. Могу пожелать Энрике только удачи!

Конечно, уход Вендела и Клаудиньо будет потерей. Но вы же понимаете, сколько времени они играли в «Зените». Было понимание, они притeрлись. Сейчас надо приглашать новых. Но пока они адаптируются, потребуется немало времени.

Любой бразилец, который уйдeт из «Зенита», будет потерей. Будет сложно найти замену нынешним бразильцам. Это большой труд для селекционеров», – сказал Канчельскис.