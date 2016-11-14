Соло пьяного мужика, цирк в «Мордовии» и суперрекорд «Химок». Чем запомнится 22-й тур ФНЛ

Объятия Морозова с пьяным мужиком и расправа Луценко. Чем запомнится выезд «Динамо» в Калининград

Фанаты «Динамо» снова в деле! Едва отгремели воронежские побоища, как «бело-голубые» решили отметиться в Калининграде. «Мы приехали, чтобы победить!» – громогласно пели приезжие болельщики, решившие устроить ночной марш по улицам Калининграда. Не обошлось и без бросаний файеров, однако драки с местными болельщиками избежать удалось. Во многом благодаря тому, что фанатское движение в «Балтике» не такое мощное, как в Воронеже.

Пьяный угар продолжился прямо на футбольном поле. На 70-й минуте встречи потоптать газон выбежал болельщик «Динамо» в оранжевом пуховике. Крепко обняв Григория Морозова, мужчина убежал на другую половину поля. Местные стюарды не обращали на него никакого внимания – при наличии крайней наглости, фанат мог бы солировать на поле все оставшиеся 20 минут. Забег пьяного болельщика «Динамо» видели не все: немалая часть почитателей «Балтики» досрочно покинула стадион.

Их любимая команда «сгорела» 0:3! На 13-й минуте защитник Владимир Пономарев заметил пролетавшего в небе аиста – это привело к удивительно легкому голу Рыкова. В дальнейшем иммунитет на птиц выработался у всех защитников «Балтики», но это не спасло их от показательной расправы со стороны Евгения Луценко. На счету форварда «Динамо» эффектный дубль! «У меня была мысль выпустить Погребняка, но Луценко провел настолько качественный матч, что мне пришлось ее выбросить», – похвалил своего нападающего Юрий Калитвинцев.

«Мордовия» поступает с нами как с нелюдьми!». Как саранский клуб спровоцировал революцию в российском футболе

Настоящую революцию в российском футболе может спровоцировать «Мордовия». А ее экс-игрок Далибор Стеванович – стать «российским Босманом». «Уже на ближайшем исполкоме РФС будет поставлен вопрос о запрещении лицензирования клубов, имеющих долги», – заявил генсек профсоюза футболиста Александр Зотов. «Игрокам не платят зарплату с февраля. Мордовия» устроила настоящий цирк! С нами поступают как с нелюдьми», – произнес Стеванович. Руководство «Мордовии» недавно заявило о погашении задолженностей перед игроками. Но при первой же скудной проверке выяснилось – это ложь! Ложь, которая может очень дорого обойтись саранскому футболу. «Мордовии» намерены закрыть трансферное окно, а весной – снять первые очки.

С ужасным настроением саранчане поехали в гости к «Тамбову» в … Химки, куда был перенесен матч. «Мордовия» плохо проводит сезон, но даже на таком фоне первый тайм в их исполнении смотрелся просто отвратительно. Номинальные хозяева создавали моменты каждые 5 минут: вот Олег Чернышов вышел один на один с вратарем; вот Андрей Часовских издевается над обороной, но бьет слишком слабо. «Тамбову» все же удался быстрый гол: на табло отметился Денис Дорожкин. А на 35-й минуте свой долгожданный мяч в ФНЛ забил Часовских – 2:0! Правда, голу лучшего игрока матча обрадовались не все.

«Мы сейчас посмотрели повтор – Часовских забил из офсайда! Не хотелось бы осуждать судей, но... Произвол по отношению к «Мордовии» переходит все границы», – покачал головой и развел руками Дмитрий Черышев. Саранские болельщики с ним не согласны. Подавляющее большинство требует досрочной отставки главного тренера. «Мужики! Надо бойкотировать домашнюю игру со «СКА-Хабаровском! Пусть Черышев выведет команду на пустой стадион, позор команде будет обеспечен, и он уедет из наших краев», – с таким призывом обратился к болельщикам один из почитателей «Мордовии».

Стараниями Александра Алхазова саранчане отыграли один гол, но «Тамбову» все же уступили – 1:2! После побед «Сокола», «Волгаря» и «Спартака» Нч зона спасения еще сильнее отдалилась от «Мордовии». Впереди – новые иски, проигранные матчи, суды и вероятно, ПФЛ зона Поволжье.

«Шинник» в тумане. Кто отнял у «Динамо» звание главных «специалистов» по стандартным положениям

Предвестник катастрофы перед этим туром ощущался и в Нальчике. Местный «Спартак», достойно начавший сезон, провалился в зону вылета под грузом травм. «На матч с «Шинником» мне даже пришлось взять в запас травмированного Азамата Гурфова. К счастью, до его выхода на поле дело не дошло, и он сможет спокойно продолжить лечение», – заявил главный тренер «Спартака» Хасанби Биджиев.

В день игры с «Шинником» на Нальчик насел туман – видимость была не дальше 100-200 метров! «Мы приняли правила игры и в первом тайме ничуть не уступили Нальчику в «туманном» футболе», – заявил Александр Побегалов. Однако затем ситуация на поле кардинально изменилась. Московское «Динамо» больше не пропускает со стандартов. Теперь главный «специалист» в этом компоненте – ярославский «Шинник».

Два гола от «бело-голубых», мячи от «Зенита-2» и «Волгаря» – были забиты в ярославские ворота после исполнения штрафных ударов. Ключевым моментом встречи с Нальчиком стал угловой. Никита Дроздов пробил ногой точно по центру, но вратарь «Шинника» Малышев напрочь потерял ориентацию в тумане. Белая пелена явно помогла хозяевам и после выстрела Андрея Кузнецова с 40 метров. Малышев до мяча не достал – 2:0!

Коллапс со стандартами оттесняет «Шинник» все дальше от зоны «стыков». В последних четырех матчах добыто всего два очка.

Назло рекордам! Через что прошли «Химки» в судьбоносном матче

2 года без домашних поражений! Такими рекордами могут похвастаться «Ювентус», да «Барселона». К такому рекорду вплотную подошли подмосковные «Химки»: для преодоления исторического рубежа им нужно было не проиграть «Нефтехимику». Команде, которая на всех порах мчится обратно в ПФЛ. Там и побед больше, и соперники попроще. Футбольное Подмосковье готовилось к празднику!

Каково было удивление «красно-черных», когда гости прижали их к воротам. На первой же минуте Андрей Кива навесил со штрафного, голкипер «Химок» не добрался до мяча, но переправить его в ворота оказалось некому. Пришлось действовать самому Киве. На 16-й и 18-й минутах украинец отметился дублем – 0:2! «Нефтехимик» не остановился и продолжил атаковать. Рекорд затрещал по швам.

В рядах «Химок» должен был оказаться лидер, способный вытащить команду из нокдауна. Им стал Ян Казаев, создавший три голевых момента. На четвертый раз форвард «Химок» отпасовал назад пяткой, и Кирилл Заика успел занести гол в раздевалку – 1:2! «В перерыве я сказал своим игрокам: первые 15 минут второго тайма будут самыми ответственными», – признался Рустем Хузин после матча. Игроки «Нефтехимика» насладились его мотивационными речами и ... пропустили на 46-й минуте. А едва миновал час игры, как форвард Илья Кузьмичев вывел «Химки» вперед.

3:2, суперволевая победа! Есть новый невиданный для футбольной России рекорд!

Кроссворды, отсутствие Wi-Fi и освоение новых фаст-фудов. Приключения «Луч-Энергии» продолжаются!

Игроки «Луч-Энергии» запомнят этот сезон на всю жизнь! Причем далеко не только благодаря аномально высоким результатам. Команда с приключениями добиралась до Воронежа, по пути накапливая жизненно важную мелочь и питаясь в «Макдоналдсе». После удивительной победы над «Факелом» показалось, что все позади. Как бы не так! Обратный вылет Москва – Владивосток задержали на 6 часов, а в аэропорте из-за страшного снегопада плохо ловил Wi-Fi. Игрокам «Луч-Энергии» пришлось скупать кроссворды и вновь питаться в первом попавшемся фаст-фуде.

На матч с «Соколом» команда вышла абсолютно мертвой. «Двое игроков дернули заднюю поверхность бедра, Грицаенко мучается с больной спиной. Остальные вышли на поле с пустыми глазами. Налицо недовосстановление», – поставил диагноз своей команде Сергей Передня. Уже на 2-й минуте защитник «Луча» в простой ситуации проспал подключение Виталия Галыша. Дудолев удвоил счет, а разгромную победу «Соколу» принес удар Руслана Паштова со штрафного – 0:3!

Саратовцы продолжают чередовать ничьи с победами. А беспроигрышная выездная серия команды Вадима Хафизова составляет уже более 3-х месяцев! Как «Сокол» очутился поблизости от зоны вылета – большая загадка.

Результаты 22 тура ФНЛ:

«Тамбов» – «Мордовия» – 2:1

«Луч-Энергия» – «Сокол» – 0:3

«СКА-Хабаровск» – «Сибирь» – 2:0

«Спартак-2» – «Факел» – 1:0

«Химки» – «Нефтехимик» – 3:2

«Тосно» – «Кубань» – 0:0

«Волгарь» – «Тюмень» – 2:0

«Спартак Нч» – «Шинник» – 2:0

«Зенит-2» – «Енисей» – 2:0

«Балтика» – «Динамо» – 0:3

Цифры:

2 года не проигрывают «Химки» на своем поле! Последним соперником, сломившим сопротивление подмосковных футболистов на стадионе «Родина», стал «Псков-747».

4 последних гостевых матча из пяти «Факел» закончил с нулем забитых голов. Тревожная тенденция налицо.

5 матчей «Спартак-2» ничего не мог поделать с «Факелом». И вот серия прервана!

6 гостевых поражений подряд потерпела «Сибирь».

6 последних голов «Шинник» пропустил исключительно со стандартных положений. Пять со штрафных, один – с углового.

12 матчей подряд «Волгарь» не может победить в гостях. Накануне выездного матча с «Енисеем» статистика видится очень тревожной!

413 минут не пропускает «СКА-Хабаровск». Возвращение в основу Александра Криворучко вышло сверхтриумфальным!

3900 зрителей пришло понаблюдать за матчем «Балтика» – «Динамо». Это лучший результат в туре.