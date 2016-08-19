Тихонов в поисках мага и невероятный триллер в Химках и Саратове. Чем запомнится 8-й тур ФНЛ

«Динамо и так сильная команда, ей не нужно помогать!». Какой ценой москвичи обыграли аутсайдера ФНЛ

Нечасто в пресс-зоне после матча можно наблюдать такое сумасшествие. Взъерошенные журналисты громко обсуждали увиденное; даже самые интеллигентные репортеры то и дело переходили на невинный мат. Только что состоялся один из лучших матчей в истории ФНЛ. Хотя после окончания первого тайма подумать об этом было невозможно.

Официально «Луч-Энергия» вышла играть по расстановке 4-2-3-1, однако эта схема так и осталась на бумаге. Динамовцы изрядно поджали соперника, который быстро перешел на 5-4-1. Единственный форвард владивостокцев Илья Михалев в бессильных попытках найти мяч опускался на фланг полузащиты. Все его партнеры стояли у своей штрафной и отбивали монотонные атаки хозяев. Команды уходили на перерыв при счете 0:0. Зрители, позевывая, неспешно поднимались в буфет.

Все изменилось во втором тайме. На последних секундах «Динамо» побежало проводить последнюю атаку, и Александр Зотов вколотил победный мяч – 3:2. Однако в момент атаки защитник «Луча» лежал на газоне в районе вратарской. Это позволило «бело-голубым» атаковать максимально глубоко, не боясь попасть в офсайд. На требования защитника «Луча» остановить игру судья никак не среагировал. «Динамо» и так сильная команда, ей не нужно помогать! – посыл наставника «Луч-Энергии» был направлен в судейскую сторону. – Надо соблюдать правила фейр-плей. Как потом выяснилось, у нашего защитника серьезное сотрясение, но соперник не выбил мяч и продолжил атаку».

«Я люблю «Кубань», люблю этот город». Как Петреску заставил расплакаться конференц-зал

«Это была одна из тяжелейших недель в моей жизни», – начал свое выступление наставник «Кубани» Дан Петреску. Румын чудом уцелел в качестве наставника «желто-зеленых». Официально руководство клуба дало ему на исправление два матча. Но как поговаривают люди, близкие к команде, увольнение Петреску не состоялось по причине слишком больших «отступных» в 2 млн евро. Для нынешней «Кубани» это огромные деньги. Клуб до сих пор не рассчитался с Селезневым, Беленовым и Ивелином Поповым по зарплате из-за нехватки средств.

«Финансовые проблемы меня не интересовали. В Китае я получал хорошие деньги, но я люблю «Кубань», люблю этот город. Я очень хочу быть здесь, я все бросил ради того, чтобы быть с «Кубанью», – продолжил Петреску. Приумолкли вспышки фотоаппаратов, в зале повисла тишина. Краснодарские журналисты готовы были расплакаться. В это время в раздевалке Владимир Ильин не сдерживал слез...

При счете 1:1 «Кубань» нависла над воротами «Сибири». В одной из атак арбитр увидел фол в штрафной новосибирцев и поставил пенальти. От победы краснодарцев отделял один точный удар. Это был не просто момент матча – возможно, это был ключевой момент всего сезона. Ильин подошел к точке, разбежался и... не забил. В итоге – боевая ничья. «Я очень переживаю за своих ребят. Они полностью сломлены психологически, и чем дальше, тем сложнее заставить их поверить в себя», – в печали заявил тренер.

Между тем комментарии относительно ситуации в стане «Кубани» начал давать Анатолий Бышовец – специалист, прекрасно чувствующий, где тонко. «Судя по той игре, которую показала «Кубань», она заслуженно плетется в зоне вылета. Ни мысли, ни давления, одна-две хорошие атаки за матч», – наивно было бы предполагать, что Бышовец начнет защищать Петреску. Вот только руководство «Кубани» уже определилось с возможными сменщиками румына. И фамилия Анатолия Федоровича там не мелькает.

«Наш матч дал фору легендарному финалу ЛЧ». Как «Сокол» и «СКА-Хабаровск» разыграли самый умопомрачительный триллер сезона

Победа московского «Динамо» – хороший пример мужества и характера. Но не лучший. Даже в рамках этого тура. Абсолютно нечеловеческий подвиг совершили футболисты «СКА-Хабаровска», ездившие в гости к «Соколу». «Этот матч дал фору легендарному финалу ЛЧ «Бавария» – МЮ», – заявил наставник саратовцев Вадим Хафизов. Болельщиков это признание ничуть не удивило.

Все началось с быстрого гола гостей: герой последних матчей «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев забил пенальти. Впрочем, удержать преимущество гостям не удалось: Артем Дудолев и Александр Мануковский, казалось, принесли «Соколу» победу – 2:1. Именно такой счет светился на табло стадиона «Локомотив» на 92-й минуте матча. «В тот момент я стоял у бровки и мысленно понимал: наверное, проиграем. Но что-то внутри меня говорило: нет, нельзя проиграть... Никак нельзя!», – поделился ощущениями наставник «СКА» Александр Григорян.

За полторы минуты до конца добавленного времени Руслан Корян ошеломительным дальним выстрелом всколыхнул самую «девятку» – 2:2. Но и это было еще не все: на последних секундах хабаровчане заработали штрафной. Почувствовавший в себе силы сверхчеловека Корян подошел к мячу и сильнейшим ударом прошил голкипера «Сокола» Артема Федорова – 2:3. Автор гола окончательно сошел с ума и начал плясать лезгинку. Впрочем, насчет возможной желтой карточки Корян мог не беспокоиться. Главный арбитр матча с круглыми от происходящего глазами дал финальный свисток.

Что заставило Андрея Тихонова поверить в магию

«Нам забивают с углового. Нам забивают со штрафного с рикошета. Нам забивают вооо-о-о-от в такую малюсенькую дырочку в ближний угол. Наш футболист Азер Алиев стоит перед голкипером во вратарской, никто ему не мешает – и он мажет», – кажется, Андрей Тихонов уже не может общаться на темы домашних неудач без смеха. Его команда владела ощутимым преимуществом в матче со «Спартаком-2», обстучала все штанги и рекламные щиты. Один из журналистов в разговоре с Тихоновым предположил, что «Енисей» провел лучший матч в сезоне, с большим отрывом от остальных. Итог – 0:4.

В этом году красноярцы забили на стадионе «Центральный» ноль голов. Наставник «Енисея» призывает искать корни неудач в шаманах и колдовстве. «Наверняка в углу поля какой-то маг оставил записку, чтобы мы здесь не забивали», – призвал начать расследование Тихонов. И тут же засмеялся. Вместе с ним рассмеялась целая толпа журналистов. Мистика в случае «Енисея» достигла таких масштабов, что начинаешь по-настоящему верить в ее существование.

Игра «Енисею» давалась. Всем, кроме Дениса Вавилина. Голкипер откровенно провалил матч, на ровном месте «привезя» половину полов. «Скорее всего, этим летом у нас появится еще один человек», – ответил Тихонов. Кто он – вратарь или целитель, тренер не уточнил.

«Все в стиле прошлогодней «Севильи». Как «Мордовия» копирует методы испанского топ-клуба

«Все в стиле прошлогодней «Севильи». По их сценарию, «Мордовия» в конце сезона должна Лигу Европы взять», – беседовали болельщики саранчан, едва сдерживаясь от безудержного смеха. Их команда в очередной раз бесславно проиграла и не забила. Слишком сильным соперником на сей раз оказался «Нефтехимик» – 0:1. Единственный гол на последней минуте забил Леонид Решетников ударом со штрафного.

«Нам не хватило концентрации. Очевидно, что мы измотаны серией выездных матчей, которые не позволяют нам удерживать нужный уровень внимания все 90 минут», – оправдания у Дмитрия Черышева, похоже, закончились. В матче с «Сибирью» саранчане имели массу моментов, но Александр Алхазов дважды не попал по мячу, находясь перед пустыми воротами. По количеству упущенных шансов «Мордовия» и «Енисей» – абсолютные чемпионы ФНЛ. Черышеву впору было бы связаться с Тихоновым на предмет покупки клубного шамана. Вот только во встрече с «Нефтехимиком» по качеству игры «Мордовия» откровенно разочаровала.

Впереди у саранчан ключевой матч с «Кубанью». «Дерби двух фаворитов» пройдет в крайне непривычном антураже: и «Мордовия», и «Кубань» застряли в зоне вылета. Клубы наверху ждать не будут. Проигравший обречет себя на борьбу за сохранение прописки в ФНЛ.

Результаты 8 тура ФНЛ:

«Енисей» – «Спартак-2» – 0:4

«Тюмень» – «Тосно» – 1:2

«Нефтехимик» – «Мордовия» – 1:0

«Шинник» – «Тамбов» – 2:1

«Сокол» – «СКА-Хабаровск» – 2:3

«Факел» – «Химки» – 2:0

«Кубань» – «Сибирь» – 1:1

«Зенит-2» – «Волгарь» – 2:1

«Динамо» – «Луч-Энергия» – 3:2

«Балтика» – «Спартак» Нч – 1:1

Цифры:

0 нулевых ничьих было зафиксировано в этом туре. Это случилось впервые в сезоне!

1 поражение в «фартовом» Челябинске потерпела «Тюмень». Команда Александра Ивченко не смогла устоять перед занимающим второе место «Тосно».

5 матчей подряд не побеждает «Тамбов». В этих встречах команда Валерия Есипова набрала всего три очка. После очередного поражения тамбовчане продолжили стремительное падение в таблице.

8 голов в этом туре были забиты в добавленное время. По части драмы и непредсказуемости сюжетов ФНЛ смотрится гораздо предпочтительнее РФПЛ!

10 очков в последних четырех матчах набрал «Шинник». «Голодающая» команда на данном отрезке стала лучшей в ФНЛ!

30 голов было забито в матчах 8-го тура. Пока это лучший результат в текущем розыгрыше ФНЛ.

340 минут длится выездная безголевая серия «Химок». В последний раз голом на чужом поле подопечные Александра Ирхина отмечались еще в третьем туре, в Хабаровске.

439 минут продлилась безголевая серия «Тамбова». Ее прервал хавбек Олег Чернышов, поразивший ворота «Шинника».