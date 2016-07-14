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  • Провалы Тихонова и Черышева, очередной скандал в «Кубани». Чем запомнится 1 тур ФНЛ помимо «Динамо»

Провалы Тихонова и Черышева, очередной скандал в «Кубани». Чем запомнится 1 тур ФНЛ помимо «Динамо»

Судейский беспредел в Тамбове

Самый громкий судейский скандал прогремел в Тамбове, где местная команда принимала обновленный «СКА-Хабаровск». «У нас не задалась игра в первом тайме. Но это не отменяет того факта, что Виталий Мешков своими решениями испортил матч. Перед тем как выйти один на один с вратарем, нападающий «Тамбова» врезал в надкостницу нашего защитника Иванова», – обрушился на арбитра наставник хабаровчан Александр Григорян.

После первого гола, забитого на 17-й минуте, хабаровчане «поплыли». Через некоторое время защитник Томас Микуцкис промахнулся по мячу и «организовал» выход один на один Олегу Чернышову – 2:0! В начале второго тайма Микуцкис исправил свою ошибку, отквитав один мяч, но последнее слово осталось за «Тамбовом». 3:1, и команда Валерия Есипова неожиданно занимает второе место в таблице!

«А вы попробуйте поиграть вдесятером против пятерых!»

«По такой игре ничья будет несправедливой», – делился мнением болельщик «Мордовии», пока его команда осаждала ворота «Луч-Энергии». С первых же минут саранчане захватили инициативу и имели четыре верных шанса забить. Но всякий раз на их пути вставал голкипер «Луча». «Кот-ля-ров! Кот-ля-ров!» – провожая команды на перерыв, зрители даже не скрывали, кто стал творцом нулевой ничьи. О победе по такой игре не приходилось и мечтать.

Но она пришла! Пришла благодаря попаданию мяча в руку Евгения Осипова на 48-й минуте. Хавбек «Луч-Энергии» Вадим Минич с 11-метровой отметки был точен – 1:0. После забитого гола хозяева боязливо сели к своим воротам и концовку матча встречали вдевятером. Однако благодаря неимоверному терпению защитников и куражу Александра Котлярова выстрадали победу!

«А вы попробуйте поиграть вдесятером против пятерых. Вы их никогда в жизни не обыграете, потому что они встанут сзади и не дадут ничего сделать! Тем более у «Луча» собраны здоровые мужики», – такого эмоционального Дмитрия Черышева не приходилось видеть давно. «Мордовия» дебютирует в ФНЛ с поражения и с неважным настроением едет в гости к «Спартаку-2».

Опустится ли «Енисей» Тихонова на самое дно?

«Почти все остальные команды ФНЛ готовились к сезону от 25 дней. Мы – 10. Чего вы от нас хотите?» – включил защитную реакцию Андрей Тихонов после матча с «Нефтехимиком». Игра «Енисея» была нестройной, временами – абсолютно разрозненной. Доходило до того, что крайний хавбек красноярцев Ишхак Гелоян получал мяч и, не глядя на партнеров, бежал вперед до самых ворот. В довершении ко всему, «красно-синие» пропустили после редкой опасной атаки «Нефтехимика». «Енисей» проиграл – 0:1, но зрители провожали команду аплодисментами.

«Говорить об игре еще рано», – признался главред журнала «Деловой квартал Красноярск» Алексей Машегов. – «Команда абсолютно несыгранна, но желания играть у футболистов бьет через край. Поэтому я и мои дети искренне провожали команду аплодисментами». Настрой игроков «Енисея» и впрямь был что надо! Визуально красноярцы пробежали значительно больше соперника и имели больше голевых моментов.

В следующем туре несыгранный «Енисей» примет на своем поле московское «Динамо». Вероятность поражения – почти стопроцентная. И вот тут перед Андреем Тихоновым встанет тяжелейшая задача: не дать игрокам почувствовать внутри себя неудачниками.

«Сезон, чтобы оправдать доверие». Как «Динамо» осваивается в первой лиге

«Скоро игроки «Шинника» будут добираться до стадиона на велосипедах»

«У меня ощущение, будто я сидел здесь позавчера, и мы с вами обсуждали перипетии матча», – обращался Побегалов к калининградским журналистам. Ощущение дежа-вю преследовало наставника «Шинника» неспроста. Буквально в последнем туре прошлого чемпионата ярославцы разгромили «Балтику» 3:0 и спасли себя от вылета. В нынешнем сезоне обезопаситься от вылета будет еще сложнее.

«Сейчас мы соревнуемся с ярославским «Локомотивом» по части купи-продай. Только в хоккее на подготовку дается почти полгода, а у нас – меньше месяца», – сетовал Побегалов. Ко всем бедам ярославцев добавились и финансовые проблемы: в частности, в межсезонье «Шинник» продал свой клубный автобус. «Такими темпами игроки будут добираться до стадиона на велосипедах!» – негодовал один из болельщиков.

Его настроение еще сильнее ухудшилось после матча в Калининграде. Судьбу матча решил нелепый 11-метровый, «привезенный» Равилем Нетфуллиным в добавленное к первому тайму время. Подошедший к мячу Артем Сердюк с «точки» не промахнулся. Весь второй тайм «Шинник» ожесточенно атаковал ворота «Балтики», но хозяева выстояли благодаря своему голкиперу Барановскому – 1:0!

Очередной финансовый скандал в «Кубани»

Выход «Кубани» в РФПЛ под угрозой. И матч с нальчикским «Спартаком» это только подтвердил. Хозяева имели несколько шансов открыть счет, в отдельных отрезках матча были ближе к победе. «Мы приехали за тремя очками», – ответил Дан Петреску засомневавшимся журналистам. – «Но на нашем пути встретилась очень боевая команда. Ни одной из команд ФНЛ не будет легко в Нальчике!».

Нулевая ничья в Кабардино-Балкарии – это еще полбеды. Своего ухода из «Кубани» добился один из лидеров команды Аподи: у него есть предложения из Испании и Франции. Кроме того, в клубе зреет новый финансовый скандал. «Ситуация с выплатами зарплаты и премиальных находится в той же точке. Подвижек нет вообще! Если все так пойдет и дальше, будем подавать на «Кубань» в суд», – пригрозил экс-наставник команды Сергей Ташуев.

Пока же «Кубань» спокойно готовится к матчу с «Лучом» и планирует усилиться хавбеком из Уганды Мозесом Олойей из вьетнамского «Биньзыонг».

Цифры:

1 – поражение за весь 2016-й год потерпел «Тамбов». Пришлось оно на гостевой матч с подольским «Витязем» (0:3).

2 – гола за весь 2016 год пропустил вратарь «Тамбова» Олег Смирнов. Абсолютно лучший результат среди основных голкиперов России!

4 – месяца не проигрывает на своем поле «Тосно». В последний раз это случилось в матче с «Тюменью» (2:4).

7 – матчей с учетом прошлого сезона не побеждает «Сибирь».

8 – месяцев не забивал в официальных матчах динамовец Кирилл Панченко! В последний раз форвард отличался еще за ЦСКА в кубковом матче с «Уралом».

18 – лет «Балтика» не могла обыграть в Калининграде «Шинник». И вот проклятье пало!

445 – минут подряд «Спартак-2» не может повести в счете. Такого с «красно-белыми» в ФНЛ еще не случалось.

ФНЛ. 1 тур:

«Луч-Энергия» – «Мордовия» – 1:0

«Енисей» – «Нефтехимик» – 0:1

«Тамбов» – «СКА-Хабаровск» – 3:1

«Балтика» – «Шинник» – 1:0

«Зенит-2» – «Сокол» – 1:1

«Тосно» – «Химки» – 1:1

«Спартак» Нч – «Кубань» – 0:0

«Спартак-2» – «Сибирь» – 0:0

«Волгарь» – «Факел» – 1:2

«Динамо» – «Тюмень» – 3:0

ФНЛ. 2 тур:

Все матчи состоятся 16 июля

12:00. «Енисей» – «Динамо»

14:00. «Сибирь» – «Тосно»

18:00. «Химки» – «Тамбов»

18:00. «Спартак-2» – «Мордовия»

18:00. «Факел» – «Спартак» Нч

18:00. «Волгарь» – «Сокол»

18:00. «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»

18:30. «Шинник» – «Зенит-2»

19:00. «Кубань» – «Луч-Энергия»

19:00. «Балтика» – «Тюмень»

Совесть Погребняка, дебют Тихонова и скандалы во Владивостоке. Анонс ФНЛ-2016/17

Россия. ФНЛ Россия Тамбов СКА-Хабаровск Луч Мордовия Енисей Нефтехимик Шинник Балтика Кубань (ЛФЛ) Спартак-Нальчик Динамо Петреску Дан Черышев Дмитрий Тихонов Андрей
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Igorello97
1468480403
Кубань прорвется.
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dobrynia
1468483829
Хорошо начала сезон "кокманда" Динамо. :-)
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SeregaPisarchuk
1468493238
Хотелось бы видеть в конце обзора прошедшего тура каждого из чемпионатов турнирную таблицу, чтобы не приходилось искать самостоятельно)
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